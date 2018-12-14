《全台最速報》北市立委補選起跑 何志偉搶頭香登記參選

北市立委補選起跑 何志偉搶頭香登記參選

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中時電子報
綜合報導

◎北市立委補選起跑 何志偉搶頭香登記參選

台北市立委補選開跑！預計將上演藍白綠「三腳督」選戰，民進黨北市議員何志偉14日搶頭香登記，面對「柯家軍」、北市觀傳局長陳思宇加入戰局，他指出，黨內民調顯示，有將近4分之1以上支持市長柯文哲的市民會支持他，白色力量的選民是黑白是非分得清的，他經歷過最強烈檢驗，未來也經得起檢驗。

◎推卓榮泰任黨魁 鄭文燦盼大破大立更正錯誤

對於民進黨中生代推卓榮泰任黨主席，桃園市長鄭文燦14日參加外社幼兒園重建工程開工動土時表示，一個黨要革新，大破大立，需要專職的黨主席，我們其他的中生代夥伴，有的在地方上有職務，有的角色上不適合。

◎新人事亮點 盧秀燕公布5名局處首長

台中市長當選人盧秀燕14日公布包括教育局等五名局處首長，教育局長為楊振昇、經濟發展局長高禩翔、財政局長羅仙法、法制局長李善植、秘書處長顏迺倫等五人加入盧團隊，其中型男法官38歲李善植出任法制局長、秘書處長為26歲顏迺倫，六都中最年輕的一級主管，盧秀燕強調，素人從政，都有實務經驗，高手中的高手。

◎蔡英文拜會六都首長 朱立倫酸上任2年半第一次

蔡英文總統將拜會六都市長當選人，已敲定15日和新北市長當選人侯友宜見面，引發外界熱論；新北市長朱立倫表示，比起過往的歷任總統經常跟地方首長見面，蔡總統就任已經超過兩年半，卻是第一次，滿特別的，大家才會這麼好奇。

(中時電子報)

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談對手卓榮泰 游盈隆：黨主席… 政院要對媒體做信任民調 他轟民…

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