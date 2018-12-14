政院要對媒體做信任民調 他轟民進黨：公然干預新聞自由？

2018年12月14日 11:51 中時電子報 邱珮畇

民進黨在九合一大選慘敗，經檢討後，攻擊政府施政績效的「假訊息」，是敗選一大原因。行政院長賴清德昨裁示，由NCC負責執行「人民對媒體信任度」民調，供部會擬定政策時參考。準台北市議員李明賢批評，民進黨在野時口口聲聲要捍衛新聞自由、要完整的言論自由。民進黨此刻，不也是在公然干預新聞自由？

政府史無前例地要對包括廣播、電視、平面、網路等媒體，進行信任度調查，事涉敏感，媒體當場發問，NCC推動民調是否成為評鑑媒體，甚至未來成為廣電媒體換照的依據？如果信任度太差，會不會被懲處？政院此舉遭質疑是否選後算帳?

準台北市議員李明賢之前為資深政治記者，他在臉書批評行政院此舉。他說，民進黨在野時口口聲聲要捍衛新聞自由、要完整的言論自由，如今執政了，先前一度要修《國安法》來管控言論，雖然後來因反彈過大而喊卡；如今政院準備進行媒體信任度調查，不也是一種行政干預？變相的新聞干預？

李明賢說，畢竟，媒體是第四權，自有社會的公正第三方來評價，若由政府來進行所謂的調查，根本就是另類的控制。他當過記者，最痛恨跑新聞過程被不當干預；民進黨此刻，不也是在公然干預新聞自由？從選前進行所謂的打假新聞，選後又是媒體信任度調查，代表民進黨還找不到民怨真正來源。

(中時電子報)