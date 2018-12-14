政院要對媒體做信任民調 他轟民進黨：公然干預新聞自由？

行政院長賴清德裁示要對包括廣播、電視、平面、網路等媒體，進行信任度調查，引發質疑，行政院發言人谷辣斯表示，調查只是建立資料，並非「檢查」媒體，不必過慮。（陳君瑋攝）

友善列印
中時電子報

民進黨在九合一大選慘敗，經檢討後，攻擊政府施政績效的「假訊息」，是敗選一大原因。行政院長賴清德昨裁示，由NCC負責執行「人民對媒體信任度」民調，供部會擬定政策時參考。準台北市議員李明賢批評，民進黨在野時口口聲聲要捍衛新聞自由、要完整的言論自由。民進黨此刻，不也是在公然干預新聞自由？

政府史無前例地要對包括廣播、電視、平面、網路等媒體，進行信任度調查，事涉敏感，媒體當場發問，NCC推動民調是否成為評鑑媒體，甚至未來成為廣電媒體換照的依據？如果信任度太差，會不會被懲處？政院此舉遭質疑是否選後算帳?

準台北市議員李明賢之前為資深政治記者，他在臉書批評行政院此舉。他說，民進黨在野時口口聲聲要捍衛新聞自由、要完整的言論自由，如今執政了，先前一度要修《國安法》來管控言論，雖然後來因反彈過大而喊卡；如今政院準備進行媒體信任度調查，不也是一種行政干預？變相的新聞干預？

李明賢說，畢竟，媒體是第四權，自有社會的公正第三方來評價，若由政府來進行所謂的調查，根本就是另類的控制。他當過記者，最痛恨跑新聞過程被不當干預；民進黨此刻，不也是在公然干預新聞自由？從選前進行所謂的打假新聞，選後又是媒體信任度調查，代表民進黨還找不到民怨真正來源。

(中時電子報)

《全台最速報》北市立委補選起跑… 蔡英文參選連任 游盈隆：總統…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。