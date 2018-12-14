蔡英文參選連任 游盈隆：總統初選應開放

2018年12月14日 11:56 中時 曾薏蘋

台灣民意基金會董事長游盈隆今上午前往民進黨中央登記參選黨主席，被問到2020總統大選，蔡英文總統參選連任一事；游盈隆說，在民進黨遭遇這麼大選戰挫敗時，應維持黨的慣例和民主傳統，總統初選應開放。

游盈隆日前宣布參選，卻因為尚未籌足150萬元登記費，所以延遲到今天才登記；被問到這個問題，游盈隆說，「我出社會這麼久，做人也還不錯朋友很多」。

游盈隆被媒體問到2020蔡英文尋求連任一事指出，他當然肯定蔡總統過去兩年半，更長時間對民進黨的付出努力和貢獻，但是當民進黨在蔡當總統和主席兩年半多，遭遇重大歷史挫敗，「我是把從內心為她難過」，也覺得很快面對2020更艱難的選戰，風險更大的選戰。

游盈隆說，此時黨內已經在推人選，他當然也可體會這種煎熬或焦慮，不過民進黨有很好民主傳統，2003年前總統陳水扁也是現任，要尋求連任，也兼任黨主席，最後黨採開放登記，那次因為沒有人登記，所以扁就被提名為下任總統候選人，過去歷史斑斑可考，在民進黨遭遇這麼大選戰挫敗時，應維持黨的慣例和民主傳統，總統初選應開放。這樣才能重建民進黨社會形象，贏得社會尊敬和支持。

至於之前喊沒錢參選，今天卻繳出150萬元登記費？游盈隆說，150萬對升斗小民是很高門檻，兩袖清風的學者也是很高門檻，不過他出社會這麼久，做人也還不錯朋友很多，未來都要還的，很快最後能促成，要感謝很多朋友。

(中時 )