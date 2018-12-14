下午辭觀傳局長！「柯家軍」陳思宇登記參選

2018年12月14日 11:59 中時 李依璇

台北市政府觀光傳播局長陳思宇14日上午大陣仗前往北市選委會登記立委補選，包括北市府發言人劉奕霆、「學姊」黃瀞瑩、柯文哲小編柯昱安及應援團都陪同。陳思宇現場發表參選宣言，並說今天下午進辦公室後，就會將準備好的辭呈遞出去，向柯文哲喊話「我在中央等著你！」

陳思宇表示，4年前柯文哲推倒藍綠高牆，這席立委補選對白色力量而言非常重要，而且是一個非常關鍵的起始點，從市政到國政，從地方到中央，希望終止政黨惡鬥、謾罵，一舉改變政治文化。

外界解讀，這次立委補選象徵白綠合作破局，何志偉10點登記參選時也喊話是「柯文哲最好的朋友！」陳思宇聞言表示，白色力量最大的優勢是保持合作的空間，不問藍綠政黨，只希望改變人民的生活，大家可以來公平競爭，讓民眾有藍綠之外更好的選擇。

有立委質疑何志偉以政二代身份參選，代表政黨派系回來了，對此，陳思宇笑稱，政壇上有很多連勝文，媒體追問是否暗諷何是連勝文？陳則打迷糊仗，「沒有我只是說，這件事大家都是知道的！」

不過，陳思宇昨在蔡柯會前夕將臉書粉絲頁從「思宇的日常」悄悄改名為「陳思宇 白色力量 國會發光，被懷疑是在「打臉民進黨」，陳思宇說，她一直都準備好參選，登記前原本設想臉書改名3天後才會跳出來，沒想到1分鐘就出現了，也許這也是一個暗示，但外界也不用過份解讀。

至於是否會因選舉結果不如預期回鍋擔任觀傳局長？陳思宇仍四兩撥千斤回應「會把所有事情有始有終的處理完，在民主政治上才是負責任的表現」。

(中時 )