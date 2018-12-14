元旦連假火車票搶翻！網友抱怨「史上最難訂」

元旦連假火車票今開賣，許多民眾搶不到票，抱怨超難買。（圖／資料照片）

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中時電子報
網友在ptt上表示，今天是他訂票史上最當的一次，連其他班次查詢也跑不動。翻攝ptt

108年元旦連假火車票，台鐵局今開放網路及電話語音訂票，截至上午11時止，總計完成21萬5112筆、37萬2059張訂票，台鐵局表示，訂票過程順利。不過，有網友抱怨，「台鐵網路掛了」、「今天是我訂票史上最當的一次」、「花蓮搶無」、「東部真的很難訂」。

臺鐵局今日零時起，開放108年元旦連續假期(107年12月28日至108年1月2日)全線電話語音、網路及超商訂票，截至今日上午11時止，總計完成21萬5112筆、37萬2059張訂票，其中往返花東尖峰時段自強號座位售完，往返北高尖峰時段自強號座位也售完。其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

網友在ptt上表示，「第一次搶東部的，全軍覆沒」、「覺得心好累，花東有夠難搶」、「東線去程買到了，回程還買不到，比上次中秋難買很多」、「花蓮搶無」、「東部真的很難訂，不像西部站站停的PP超好訂」、「西部除了普悠瑪、太魯閣和直達PP外，其餘都很好訂」。

還有網友抱怨，一開搶時「台鐵網站完全掛惹」、「當掉了」、「網頁是不是掛了」還有網友說，「網站卡頓中」、「重頭到尾都進不去」抱怨「信用卡進不去，今天是我訂票史上最當的一次，連其他班次查詢也跑不動」不過，也有網友說，「電腦網頁掛，手機成功訂到」、「127台北台南超好訂」。

台鐵局表示，今天零時開放網路訂票時，瞬間湧入大量的訂單，以致官網一時消化不良，但很快克服。該局強調，若網站掛掉，截至上午11時不可能售出21萬5112筆、37萬2059張訂票。

(中時電子報)

文章來源：ptt

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