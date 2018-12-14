完成父親遺願 江天慶之女捐贈救護車、救護器材

江秀梅等5人合資捐贈消防局第五救災救護大隊土城分隊救護車1輛，今舉辦捐贈典禮。（許哲瑗翻攝）

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江秀梅等5人合資捐贈消防局第五救災救護大隊土城分隊救護車1輛，今舉辦捐贈典禮。（許哲瑗翻攝）

為圓滿父親江天慶的遺願，並提升土城區當地救護效能，江秀梅等5人合資捐贈消防局第五救災救護大隊土城分隊救護車1輛，今上午10時整假土城分隊舉辦捐贈典禮。

江天慶在土城區生活幾十年，致力於社團、廟宇之公益活動與建設，熱心公益、愛心滿溢，曾見過多場社會危難場景，秉持惻隱之心，默默幫助有需要的民眾，為善不欲人知，自20年前就有捐贈救護車的宏願，仙逝前仍然念茲在茲；江秀梅等5人為完成父親的遺願，決定延續這份大愛，有鑑於土城分隊救護車需汰舊換新，秉持著回饋鄉里、造福鄉梓之精神，決定捐贈救護車，提升土城區到院前緊急救護服務品質。

本次捐贈高頂救護車內部配備之救護器材含自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀及心肺復甦墊板等高階救護設備，透過提升消防救護資源的方式，替土城居民福祉盡一份心力，亦使同仁能有更好的車輛及裝備器材從事救護工作。

消防局表示，政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝江秀梅等5人無私的奉獻，提昇土城區救護效能，也期望透過江秀梅等5人的慈善義舉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

(中時 )

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