BIGBAND基隆跨年 董事長、滅火器邀民眾聽音樂品美食

2018年12月14日 12:09 旺報 廖慧娟

全台最盛大的獨立音樂跨年晚會「BIGBAND基隆跨年」，12月31日晚間8點於基隆港西三倉庫旁停車場舉行，邀請董事長樂團、滅火器、老王樂隊等樂團接力嗨唱。

董事長樂團吉他手小白是基隆土生土長在地人，與熟悉基隆的滅火器主唱楊大正強調，基隆有美食、美景，呼籲民眾可以提到到基隆進行半日微旅行，避開交通人潮，悠閒享受2018年的最後一天。

外地遊客到基隆，常去廟口吃美食，到外木山漁港漫步，已經不稀奇，小白提供了一處私房景點：基隆阿根納造船廠遺址，非常適合情侶與網紅打卡拍照；他表示，基隆市經過多年的規劃與建設後，越來越美，董事長樂團「瘋人」、「愛我你會死」等歌曲音樂錄影帶都是在基隆取景，例如白米甕砲塔有超美海景，「台版威尼斯」正濱漁港則是呈現繽紛色彩，和平島公園日出景觀更被外媒選為「全球最美21個日出之一」，每每吸引許多年輕朋友拍照打卡，基隆新舊建築也呈現復古與新潮氛圍，很有文青風格。

美食方面，則推薦自己喜愛的仁愛市場的牛肉絲炒飯以及基隆廟口的天婦羅。

小白表示，基隆美食特色就是「便宜」與「新鮮」，因為不少在地美食都是當地人承襲經營，沒有房租等成本，所以很便宜，加上基隆是港口，海鮮等食材很新鮮：「基隆人很少吃隔夜食物。」

滅火器主唱楊大正表示基隆美食數不完，例如阿華炒麵、廟口鼎邊銼、炸甜不辣。只是他本人已實施生酮飲食1年多，禁食澱粉與糖份，與朋友聚會小酌，也會選擇無糖的啤酒，飲食十分克制，雖然第一個月最難度過，但3個月就瘦身12公斤，目前體重維持在60-62公斤。

日前忙於導演鄭文堂《鏡子森林》戲劇拍攝，加上之前演出電影《搖滾樂殺人事件》以及參與綠光劇團音樂劇《再見吧北投》明年又將加演，被虧「不務正業」。

楊大正幽默回應：「待在家裡寫不出歌，閒在家裡不如出來賺錢。」楊大正補充趁著音樂創作的空檔多嘗試，增加創作靈感與能量，他也預告滅火器新專輯明年年底發行。

(旺報 )