教師資格考簡章出爐！明年多考一次

2018年12月14日 12:22 旺報 簡立欣

108年度高中以下及幼兒園教師資格考試簡章14日出爐。配合師資培育法修正調整教師資格考試與教育實習順序，資格考考試時間移至每年6月，108年度由於是新舊制度銜接，教師資格考試特別增加1次，分別是108年3月9日及6月1日舉行，考試簡章公告於https://tqa.ntue.edu.tw，可免費下載。

依師資培育法的規定，民眾如果有意參加教師資格考試，須完成師資職前教育課程，並取得「修畢師資職前教育證明書」才可以報考。108年度教師資格考試幾項新措施包括：

一、開始施行「先考試後實習」的檢定制度：僅有107年1月31日前已經修習師資職前教育課程的舊制生，才可以依舊制度先完成半年教育實習課程後報名教師資格考試。

二、應屆畢業生的「暫准報名」：報名期間無法繳交「修畢師資職前教育證明書」的報考人，如是107學年度應屆畢業生，可以申請「暫准報名」，但需注意「修畢師資職前教育證明書」影印本最遲應在放榜日10日前補交。

三、開放僑生、港澳生及外國學生報考：首次開放在我國師資培育大學修習師資職前教育課程的僑生、港澳生及外國學生，如取得「修畢師資職前教育證明書」，可以報考教師資格考試。

四、開放冷氣試場：因應教師資格考試調整至6月舉行，如依「中央氣象局」預測，考試當日考區最高溫度達28°C，試場將會免費開放冷氣。

報名時間內到教師資格考試網路登錄報名資料後，列印報名表件、繳費，並於網路登錄報名截止日次日前將相關報名表件以郵局限時掛號寄至台北郵政44-58信箱國立台北教育大學。

網路登錄報名時間有兩個，108年1月2日上午8時30分起至108年1月9日下午3時止；108年4月18日上午8時30分起至108年4月25日下午3時止。

提醒考生，行動電話及E-mail帳號必須填寫正確，並務必取消不接收企業簡訊的設定，以免影響報名。

教師資格考試重要日程如附件，其他相關規定及注意事項，請詳教師資格考試網站（網址：https://tqa.ntue.edu.tw）或洽詢國立台北教育大學專線服務電話：02-2732-3968。

(旺報 )