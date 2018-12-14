國民黨團：政府民調媒體 想製造寒蟬效應嗎？

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行政院長賴清德針對「防制假訊息危害專案」，裁示通訊傳播委員會NCC進行「人民對媒體信任度」的民調。國民黨立法院團14日召開記者會痛斥原本該被監督的政府，竟膽敢以行政權干預媒體，甚至不惜動用本該獨立行使職權的NCC作為打手，假借以「了解民眾對媒體信任度」之名，行「媒體迫害」之實。

黨團書記長曾銘宗表示，NCC為獨立機關，依法獨立行使職權，行政院要求NCC負責「人民對媒體信任度」民調，NCC應該挺起腰桿，向賴清德說「不！」，拒絕行政院介入干預，堅守《國家通訊傳播法》所賦予的保障媒體新聞自由的立場。曾銘宗強調，如果真的要對媒體信任度民調，也必須由社會公正客觀第三人或團體來進行，而非由政府介入，更不該由行政院發言人提出。

曾銘宗質疑，行政院解釋進行民調的用意，是針對台灣人民使用媒體習慣及信賴程度進行相關調查，建立普查資料及提供相關部會研擬政策時參考，難道就不會演變成未來對媒體換照時的依據嗎？這是不是政府公然恐嚇媒體？是否會遭成媒體的寒蟬效應？難道蔡政府就不擔心因此傷害言論自由與新聞自由？國民黨團對行政院的作法，給予最嚴厲的譴責。

黨團副書記長柯志恩表示，九合一大選的結果顯示，民眾最不信任的就是政府，而政府居然要針對監督政府的媒體，進行信任度調查，這根本就是成績很差的學生，批評成績優異的學生，這不是自不量力嗎？難道蔡政府想要以箝制媒體的手段，來粉飾、掩蓋政府施政不力的事實？

柯志恩指出，民進黨當年為了廢止《出版法》付出多少心血，如今卻想進一步箝制媒體？倘若行政院真的要仿效歐盟針對媒體介面的信任度進行調查，長期以來各大專院校圖書館內，已有不少碩博士生做出不計其數關於媒體信任度調查論文，請賴清德可以自行查閱，就能一目了然，何必浪費公帑與人力，針對個別電視或紙媒進行排名民調，難道民調高的媒體就給糖吃，差的就懲處嗎？再者，說難聽即使要做調查，絕對輪不到蔡政府做，因為這個政府的信任度敬陪末座，有何資格對媒體進行信任調查？

立委李彥秀批評，政府施政資訊應該在前端，藉由不同的平台傳遞，讓民眾了解政府施政內容，而不是要求只是接受資訊的平台，負責審查資訊正確與否的工作，只有失能、卸責的政府，才會將責任推給媒體。她同時要求NCC不要自我淪陷，甘當蔡政府箝制媒體的打手。

對於政務委員羅秉成將假訊息、假新聞比喻為「毒品」，柯志恩痛批政府連校園毒品氾濫都管不好，還想來管「媒體毒品」，真是荒謬至極！

(中時 )

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