陸人行：大陸經濟處於下行周期 需相對寬鬆貨幣條件

2018年12月14日 12:27 中時 藍孝威

目前正值陸美貿易戰90天談判期，大陸人行（央行）行長易綱13日坦承，當前大陸經濟處於下行周期，需要一個相對寬鬆的貨幣條件，但也不能太寬鬆，因為如果太寬鬆，利率太低，會影響匯率。此外，大陸的貨幣政策正在逐漸從「數量調控」為主向「價格調控為」主的轉變。同時，貨幣政策要有一些前瞻性的預調和微調。

易綱在13日晚間在「新浪長安講壇」上表示，大陸人行在制定政策時要在內部均衡和外部均衡找到一個平衡點，因為預計FED美國聯準會將會繼續加息，「我們的周期不同，當前大陸經濟處於下行周期，需要一個相對寬鬆的貨幣條件。」他警告，如果政策太寬鬆，利率太低，會影響人民幣匯率。

易綱還表示，大陸將根據經濟形勢靈活調整貨幣政策，大陸有經驗、有政策工具、有充足的外匯儲備保持人民幣匯率穩定。大陸的外匯儲備是世界上最多的，11月增加了90億美元，達到3.062兆美元，這是4個月來首次增長。

針對貨幣政策，易綱表示，大陸人行正在逐漸從「數量調控」為主向「價格調控」為主的轉變，相對過去，價格調控越來越重要，但由於基礎和機制，人們的思維習慣，數量調控目前也沒有放棄；同時，貨幣政策要有一些前瞻性的預調和微調。

易綱說，數量調控雖然簡單，但最大的弊端就是規定的數量可能不符合市場規律。價格調控是不管數量，但是對風險高的人利率要高一點，風險低的利率要低一點，整個市場的供給和需求是利率決定的。

大陸人行今年已經4次降准，最近一次是10月15日下調部分金融機構存款準備金率置換中期借貸便利(MLF)，下調幅度為1個百分點。易綱說，今年4次降准，以及用中期借貸便利(MLF)提供流動性，都是為了更好地支持實體經濟增長，使經濟的週期性所產生的一些收縮得到緩解，以及對地方債進行更好的清理，使得整個經濟比較平穩。

(中時 )