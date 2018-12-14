美台商會長在美警告：台灣用華為設備 將影響美台合作

2018年12月14日 12:26 中時 藍孝威

美國之音VOA報導，美台商業協會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)12日在喬治華盛頓大學一場座談會後，針對孟晚舟及華為風波受訪時表示，美國政府對華為的基本立場就是：「如果你使用華為設備，就不要指望美國與你有所往來，例如技術上的合作。如果在你的國家有華為網路設備，如果美國的東西必須通過你，我們就會退出。」

韓儒伯舉英國的例子表示，美國基於國安風險也會希望盟友不要使用華為設備，他說，即便原來英國電信已經決定採購華為設備，也因為美國的壓力被迫全部取消，銀行卻必須吸收損失，台灣也會面臨同樣的壓力，如果要和美國合作，就不能使用華為產品，「如果你要和我們互動就不能有這些東西在你的系統裡，否則我們不會和你交往。」

至於民間對華為產品的使用是否有風險及如何管理，韓儒伯說，他不認為以政府力量來禁止是一個可行的辦法，但政府可以做的是教育和告知人民，華為產品不安全，使用上有風險，讓人民自己做決定，從國家的層次來說也一樣，美國要台灣知道，華為的設備有安全風險，一旦使用「將會為美台關係造成負面影響」，台灣必須自己做決定。

上星期美國《國家利益》網站一篇報道說，華為在台灣市場上仍然十分活躍，不僅有旗艦店，華為產品在民間使用仍然相當普遍，和解放軍及中國公安部有密切關係、中國國企中國移動為其最大股東的華為，可能是「藏在台灣的『特洛伊木馬』」，也成為台灣的國安漏洞。

中國市場研究集團(CMR)執行總監雷小山(Shaun Rein)在孟晚舟被加拿大拘捕後即在個人推特上提到，與台灣有軍售業務的美國企業主管可能成為中國報復的對象，他在推文上說，「為什麼人們說美國售台武器是和平性質，而華為據稱的對伊朗銷售電信設備卻是軍事性質？」

對此，會員包括洛克希德馬丁、波音及雷神等美國武器製造商的美台商會會長韓儒伯回應，他無法評論這些企業主管是否對於到大陸旅行有所擔憂，不過美台商會成員經常為業務到大陸旅行，即使多年前大陸政府曾經揚言要報復出售武器給台灣的美國國防合同商，這些公司主管仍然繼續往返大陸，並沒有受到影響。

(中時 )