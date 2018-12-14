「正月初一」新台菜餐廳 除夕圍爐宴預約8成

2018年12月14日 12:23 工商 曾麗芳

「正月初一」新台菜料理，提供以單點為主，合菜為輔的中菜料理。（圖／業者）

「正月初一」新台菜料理，提供以單點為主，合菜為輔的中菜料理。（圖／業者）

「正月初一」新台菜料理，提供以單點為主，其中，白菜土雞湯是招牌料理。（圖／曾麗芳）

大鼎餐飲集團旗下的「正月初一」新台菜料理，提供以單點為主，合菜為輔的中菜料理，從2016年11月開幕至今，短短2年的時間服務超過千組家庭客，客單價600元左右，除了可享用到大家熟悉的家常佳餚、手路菜外，還可嚐到五星級等級的飯店宴客級大菜，目前除夕圍爐宴預訂8成。

趕在農曆年前推出一系列新菜色，除了有懷舊的好滋味，更加入了創意廚藝的料理手法提升菜色呈現，像取名為「蘇東坡的菜」，這道大家熟悉的東坡肉是主廚精心挑選厚7公分，重約6兩，3比7肥瘦最佳口感比例的五花肉，以炸、綁、滷多道繁縟工序完成經典料理，一般坊間餐廳是以刈包裹三層肉入口，但主廚特別以手工自製巧巴達麵包相佐，紮實有嚼勁又能吸附飽滿東坡肉醬汁，呈現中菜結合西式創意的適搭組合；「簑衣雪百合」主廚取清脆新鮮黃瓜，以百刀利刃施展中式料理─簑衣刀工，看似滾花編織的黃瓜搭配口感柔和的百合，相當精緻如台菜中的藝術品。

正月初一行政主廚暨營運協理張智勇表示，受到餐飲多元化的影響，消費者嚐鮮的選擇相當多，加上外來的品類不斷推陳出新，中菜的消費年齡層普遍較高，要如何讓年輕族群愛吃台菜，是個很大的挑戰。

此外，正月初一是「新台菜料理」，部份菜餚結合了西式的呈現和料理手法，顛覆傳統年輕人對於中菜的認知，許多年輕小家庭來用餐後都會發出：「哇！中菜原來可以這樣吃」、「看起來像藝術品，但吃起來是懷念的味道」這是正月初一與其他中菜餐廳不一樣的地方。

擁有超過25年廚齡的張智勇主廚，曾任多家星級飯店行政主廚，不僅擁有豐厚的中料底蘊，精於廚藝，更集營運管理經驗於一身，在正月初一以營運協理暨行政主廚之姿坐鎮門店。

身兼內外場高層幹部，張智勇說，一個好的餐廳，端出好的菜色是內場廚區最基本的要求，滿足消費者的味蕾是基本盤；然而用餐是全面性的體驗，服務、氛圍一向被認為是外場的責任，但其實三者密不可分，營運外場要有極高的敏感度觀察消費者的需求與喜好，和內場的相互搭配才能推出讓消費者滿意的菜色。

(工商 )