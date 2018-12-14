深海魚含汞量高？顏宗海：這2個部位最毒

2018年12月14日 12:26 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

外傳深海魚吃多恐汞中毒，由於大型深海魚壽命較長，又處於食物鏈頂端，世界衛生組織曾經提出，甲基汞在大型掠食性魚類中濃度最高。林口長庚醫院毒物科主任顏宗海指出，盡量不要吃魚頭及內臟這兩個部位，就能降低吃進有毒化學物質的機率。

不少人擔心長期食用深海大魚容易造成汞中毒，《早安健康》報導，顏宗海表示，無論重金屬或戴奧辛、多氯聯苯等環境荷爾蒙，最容易累積在內臟，因此建議吃魚時，吃魚肉就好，避開魚頭及內臟，就能降低吃進有毒化學物質的風險。

台灣進口水產品協進會也強調，業者進口的魚類都經衛福部食品藥物管理署檢驗合格，絕沒有媒體所指殘留重金屬、抗生素等情形，請消費者安心食用。

至於深海魚到底能不能吃？顏宗海說，某些大型深海魚，例如：鯨魚、鯊魚、旗魚、油魚、鮪魚等，通常在海中存活10～20年，又是食物鏈的頂端，加上現今海洋工業汙染嚴重，可能有甲基汞汙染的問題。

由於甲基汞具大腦神經毒性，顏宗海建議民眾，要吃深海大魚沒問題，不過要適量，以50公斤的成人為例，一周不要吃超過半個巴掌大、約80公克，就沒有問題。魚類中含有許多omega-3脂肪酸，適量攝取可預防心血管疾病還能抗癌，對身體是好的，只是有若吃太多深海大魚，當血液中甲基汞含量增高，恐怕會影響身體健康。

(中時電子報)