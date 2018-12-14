證人比被告還不如 監院糾正法務部濫用「他」字案

2018年12月14日 12:47 中時 鄭舲

新黨青年軍王炳忠等人今年六月被台北地檢署依違反《國安法》起訴，地檢署及法務部調查局偵辦時，以「他案」方式預立傳票、拘票及搜索票「三票齊發」，同時將王炳忠以證人身份傳喚、拘提既搜索到案。監委王美玉調查發現，他案制度假借證人剝奪被告權益，並非單一個案，嚴重侵害人權，因此提案糾正法務部。

王美玉強調，她雖是看到王炳忠案因此立案調查，但調查內容是針對制度面，對於他字案件現行實務使證人被以比被告還不如的手段傳喚、拘提，要求檢察機關檢討，與審理中的案件完全無關。

王美玉指出，刑事訴訟法規定被告有緘默權，可以聘請律師，但證人則沒有律師在場權，導致現行實務上經常變相採用「他」字案件方式，以「關係人」身份進行通知，或假借「證人」而剝奪「被告」或犯罪嫌疑人的緘默權與律師到場協助權利，被傳喚者的法律地位究竟是「被告」、「證人」或「關係人」，都由檢察機關認定。

王美玉說，「他」字案件法源依據僅為行政規則，明明採用刑事訴訟法的強制偵查手段如搜索、扣押、傳喚、拘提或長期監聽，卻不受刑訴法偵查終結的法定方式如起訴、不起訴或緩起訴限制，得採「行政簽結」的非法定結案方式，使訴訟當事人無從救濟，恐成為永遠的潛在性被告。

王美玉表示，更嚴重的是，檢察機關將「證人」視為有犯罪嫌疑拘提到場後，可以不准許證人離開，且不受憲法第8條所定24小時人身自由保障限制，造成證人地位比被告還不如。他案制度除了逸脫刑事訴訟法規範，也明顯違反憲法人身自由保障及公平法院原則，因此糾正法務部要求立即檢討改善，保障訴訟當事人基本人權。

(中時 )