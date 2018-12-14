台中正副議長選舉 民進黨推舉曾朝榮、陳淑華

2018年12月14日 12:44 中時 盧金足

民進黨市議員（左起）何敏誠、獲推舉的民進黨正副議長人選曾朝榮、陳淑華，民進黨台中市黨部總召曾朝榮，強調這一役不只不會缺席，還會爭取友黨支持。（盧金足攝）

國民黨紅、黑派已表態參選的張清照、顏莉敏爭取下屆議會正、副議長寶座。（盧金足翻攝）

台中市下屆議會正副議長選舉，12月25日登場，市議會民進黨團14日舉行黨團會議，推舉市議員曾朝榮、陳淑華搭配，將與國民黨紅、黑派已表態參選的張清照、顏莉敏爭取下屆議會正、副議長寶座；由於藍綠兩黨席次都未過半，友黨8席將成選舉關鍵少數。

下屆台中市議會將於12月25日成立，共有65席議員。其中，國民黨新科議員有32席，民進黨當選25席，無黨籍7席，親民黨1席。國民黨與民進黨的議員席次均未過半。

曾朝榮、陳淑華表示，下屆議會席次民進黨雖未過半，市民對於民進黨議員，如何發揮制衡功效仍有相當期待。「每一局競賽，都會全力以赴」，曾朝榮強調，他們會團結、努力拉票，爭取其他議員支持，希望贏得勝選，站在人民立場爭取建設、監督市府，發揮議會最大效能。

陳淑華指出，這次9合1選舉的選風不佳，希望未來正副議長選舉，能夠呈現的是一個清白、清廉、乾淨的選舉，也希望未來議會，是一個清白、清廉、乾淨的生態，他們會全力爭取支持，打拚市民的福祉。

民進黨團總召李天生表示，民進黨雖然成為在野黨，但不會失志，會更團結凝聚力量，曾朝榮與陳淑華兩人都是連任5屆的資深議員，曾朝榮曾擔任2010年至2014年民進黨台中市黨部主委；陳淑華曾擔任3屆民進黨台中市議會黨團總召，政治資歷完備。

民進黨登記下屆議長人選，有市議員曾朝榮、何敏誠、蕭隆澤與何文海，最後經協調推舉曾朝榮代表民進黨，搭配登記參選副議長的陳淑華，一起迎戰藍營的張清照、顏莉敏，由於國民黨與民進黨席次都未過半，7席無黨籍與1席親民黨將成議會龍頭選舉之爭的重要關鍵。

(中時 )