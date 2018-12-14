台鐵元旦車票搶破頭 開賣1分鐘銷9.6萬張

台鐵局今開放元旦連假網路訂票。（報系資料照）

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台鐵局今（14）日零時起，開放2019年元旦連續假期全線電話語音、網路及超商訂票，晚上系統一開，立刻湧進16萬人次，第一分鐘就賣出9萬6413張車票；截至上午11時止，總計賣出21萬5112筆、37萬2059張車票，東、西部幹線熱門時段，長程車票皆已售完。

台鐵局表示，整體訂票過程順利，完成訂票的旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於12月16日上午9時，重新釋出供民眾訂票。

截至中午的訂票狀況，東部幹線12月28日14時至12月29日15時，台北往花蓮、台東方向長途自強號座位售完；1月1日上午7時以後，台東、花蓮往台北方向長途自強號座位售完。

西部幹線方面，12月28日14時至12月29日12時，台北往高雄方向長途自強號座位售完；1月1日10時以後，高雄往台北方向長途自強號座位售完。

其餘日期與時段，東、西幹線仍有座位；南迴線剩餘座位較多，雙向長途各車次自強號尚有座位。

台鐵指出，加開的北花對號區間快車，12月29日台北往花蓮、1月1日花蓮往台北座位已售完。另12月28日、29日及1月1日東線6班實名制自強號專車，將於12月15日零時起開放身分證U、V及2018年12月1日以前設籍花東的縣民網路訂票。

高鐵訂位情形同樣踴躍，台灣高鐵公司已宣布於12月28日至1月2日，再加開6班次列車（南下4班、北上2班），並提供3至5節自由座服務，12月15日凌晨零時起開放購票。

(中時 )

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