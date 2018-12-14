影》收到能做2千份壽司的鮪魚 大谷苦笑：我會盡力料理

大谷翔憑今年10月初右手肘動手術後，目前復原情況不錯，但還很難說何時回到比賽場上。(資料照/美聯社)

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中時電子報
/綜合報導

天使隊「二刀流」好手大谷翔平今年在大聯盟繳出精彩表現，獲得由日本媒體《每日新聞》主辦的「每日體育新聞獎」，特別的是，獎品還包括一條重達60公斤的鮪魚，是能做成2千份壽司的份量。

今年是大谷翔平在大聯盟的首個球季，先發主投10戰繳出4勝2敗、自責分率3.31的數據。季中雖受到右肘傷勢困擾，無法再投球，但326打數擊出93支安打包括22發全壘打、貢獻61分打點，今年打擊率2成85、長打率5成64、上壘率3成61。

這位24歲的好手投打都有突出表現，不斷被拿來與傳奇球星貝比魯斯(Babe Ruth)比較，此外，他更以單季19轟刷新日本新人在大聯盟的全壘打數據，回到日本後，獲得「每日體育新聞獎」的肯定。

除了100萬日圓的獎金外，近幾年「每日體育新聞獎」獲獎者也都會得到一條鮪魚，大谷翔平一看到魚隨即露出困惑的笑容，這條鮪魚重達60公斤，份量足夠做出2千份壽司，他苦笑著說：「我會盡我最大的努力，嘗試料理這條魚的。」

大谷翔平在天使隊球季結束後就接受手肘韌帶置換手術，目前復健狀況良好，雖在明年開幕戰前完全康復的機率不高，但他仍以開幕戰為目標，積極讓自己能盡快回到球場上。

(中時電子報)

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