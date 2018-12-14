蔡侯何時會？ 侯友宜：上任後較方便

準新北市長侯友宜用行動支持待用麵，親自下廚煮麵。（王揚傑攝）

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準新北市長侯友宜上午到行善麵店用行動支持待用麵。（王揚傑攝）

準新北市長侯友宜14日上午至新北市板橋區民治街行善麵店用行動支持待用麵，對於外傳15日將舉行的蔡侯會，侯友宜說，因為他現在還不是市長的身分，也沒有公職的身分，找了很多地點都是公務單位，比較不適合，明天的時間蠻急迫的，所以向總統府善意建議，如果一時之間找不到適當的地點，其實也不用急，等找到適當的時間和地點，隨時可以碰面，只要是為市民和市政建設都非常歡迎。

侯友宜表示，如果在他上任市長之後會比較方便，畢竟在當了市長後，到現場實地去了解市政建設，實地和總統討論，這樣會比較務實，畢竟他和柯文哲市長不一樣，柯市長是現任市長，而他不是，所以他覺得以當了市長時去看市政建設，總統也比較會了解，也知道新北需求在哪裡，會更實際一點。

侯友宜說，他一直都是客隨主便，從一開始和府方聯絡只要找到適當的時間、適當的地點，但是這幾天好像找的地方都是公務機關，比較不方便，時間也比較急迫，若以市長的身分就比較方便一點。

至於柯文哲對柯侯會樂觀其成，侯友宜說，柯市長認識很久了，隨時都可以碰面，雙北本來就是要攜手合作，雙北很多議題要拜託柯市長，台北市也有很多需要新北市的地方，所以兩市的合作就像兄弟一樣，緊密的結合在一起。

侯友宜說，因為他現在還不是市長的身分，如果是以朋友的身分見面OK，如果是要談市政建設，應該是在他就職以後，去談公事會比較適當。

對於至今還未公布新北市府小內閣，侯友宜表示，人事要公布就一次公布，看媒體猜來猜去，對當事人不公平，難免還會受到一點傷害，所以一次公布清楚，向市民報告。

外傳未來新北市府的小內閣會為朱立倫穩住新北市，以利朱立倫挑戰大位，對此侯友宜表示，侯友宜還沒到新北市府時就叫侯友宜，做事做了30幾年，他在做事的時候，很多政治人物還不知道在哪裡，他會用自己的方式領導自己的團隊，為新北市奉獻最大的心力，認真努力，為新北市的建設、福祉打拚，他會帶好自己的團隊，做好自己。

(中時 )

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