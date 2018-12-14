《環時》社評：怎麼做有利 大陸產業政策就該怎樣

2018年12月14日 12:52 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今社評回應美國《華爾街日報》等媒體報導，大陸正起草旨在放寬外企准入、替代《中國製造2025》的新計畫。指出大陸會在堅持本國發展高科技權利的基礎上，根據實際情況，對今後產業計畫和政策做出適當調整。其中擴大市場的作用，給不同所有制企業創造更公平的競爭環境，大概會是主要調整方向。

社評認為，所有主要工業國家，都有促進高科技發展的產業政策，最典型的如德國工業4.0計畫。大陸制定2025規畫初衷顯然正當，它引起美國及一些西方國家不滿和擔心，也說明該計畫有其獨特力量。

社評指出，美方對2025規畫的反對出乎大陸人意料。說實話，作為大陸主權內事務，是可以完全不理會美國態度，專注於自我決定。然而，大陸深度融入全球化，大陸的利益與美國等西方國家的利益，有了相互協調的更多現實需求，擴大共同利益成為大陸在對外開放環境中不斷前進的重要方式。這也是中方重要的思考角度。

社評指出，圍繞是否調整產業規畫，以及如何調整，須梳理一下環境的重要變化和大陸應對變化的應有原則。

首先，大陸發展的外部大環境和經濟內外互動的主要線索今年以來都發生了重大變化，對這些變化需要抱以實事求是態度，不能迴避，應主動應對。

第二，外部壓力從來都是大陸內部改革的動力之一，對此態度應當坦然。大陸越開放，就越需要因應外部的要求，今天大陸與外界互動是為了更好地實現國家利益，而不是主權受到壓迫情況下的屈辱讓步。強硬和對抗永遠比相互妥協更加受歡迎，甚至更加「政治正確」，這不應再是21世紀大陸的意識形態。

第三，大陸要與世界共贏，這是大陸和平發展的生命線，而不能是一個口號。大陸需要真正把國門越打越開，通過不斷擴大對外合作增加發展的動力，同時也讓大陸這個大市場給世界帶來更多好處。

第四，大陸無需懼怕進一步擴大開放的風險，包括經濟風險和政治風險。讓各種所有制企業公平競爭，會倒逼國有企業的改革，其實很多國企缺的不是資金，而是更有競爭力的管理機制。激發各種企業的活力，大陸的科技創新將會形成全新的局面。

(中時 )