中國台灣網評論：解開台灣魔咒的時候到了

2018年12月14日 12:53 中時 李文輝

大陸「中國台灣網」今天評論海基會祕書長姚人多日前的生日臉譜網發文，指出這或許是改變台灣政治一個很好的起點。評論認為，這一次九合一選舉，民進黨慘敗，但台灣反而勝利，這個事實也說明了，民進黨根本不代表台灣，也無權代表台灣，解開台灣魔咒的時候到了，因為台灣魔咒已讓台灣分裂了數十年，也讓台灣在國際上沒有跟上競爭的腳步。一個分裂而內鬥的台灣，怎麼可能交出漂亮的成績單。

評論說，姚人多發文有四個重點：向柯文哲道歉；宣布離開蔡英文撰稿小組，為「文青治理」止血；向柯文哲喊話，希望他站在台灣人這邊；為蔡英文叫屈，說她有「旁人看不到的溫暖跟堅持。資深媒體人說四點都是提油救火。

文章指出，向柯文哲道歉部份，連錯在那裡都說不出來，即使局外人都感受不到誠意，更何況是視之為「把戲」的柯文哲。「文青」部分，姚人多也高抬自己了，這根本不是問題所在。為領導人叫屈，是幕僚責任，但外界實在感受不到她的溫暖，只看到民進黨的殺氣，至於堅持，未必是好事，尤其是擇「惡」固執。

不過，這篇文章最值得深究還是他要柯文哲站在台灣人這一邊這一段話。

文章說，姚人多原文指：「台灣需要你，台灣的局勢很艱難，請你務必站在台灣人這邊。」姚人多會說這句話，因為他認為柯文哲並沒有選擇站在台灣人這邊，這一句話也與當初蔡英文質問柯文哲台灣價值有異曲同工之妙。姚人多既要向柯文哲道歉，卻又暗地指控他沒有站在台灣人這一邊，難怪會被罵噁心。

姚人多這句話還有另一層意思，那就是民進黨才是台灣人的代表，站在台灣人這一邊，就是要站在民進黨這一邊。由這句話可以看出，民進黨還不明白為什麼自己讓台灣人如此討厭，以致於在九合一選舉中慘敗。

文章表示，姚人多這句話最大的問題在於，沒有投給民進黨的選民在民進黨心目中究竟是不是台灣人？從過去到現在，民進黨對於什麼是台灣共識、台灣價值，總是用空洞的言詞來忽悠民眾，其目的就是想把民進黨變成台灣的代表。陳水扁高喊愛台灣，其實就是愛民進黨，這一招在過去的確相當有效，也讓民進黨以為現在也有效，未來也同樣有效。

評論指出，民進黨喜歡把國民黨界定為「外來政權」，因為如此一來，就只有民進黨能代表台灣。民進黨這一次選舉想操作「統獨牌」卻失效，民進黨有沒有想過其原因呢？姚人多不是個案，相信民進黨內還有很多「姚人多」，因為他們長期活在自己建構的謊言中，無法逃脫這個意識牢籠。

(中時 )