印太戰略與新南向政策座談 台灣和東南亞貿易額每年千億美金

彰化師範大學公共事務與公民教育系舉辦「印太戰略與新南向政略」14日在彰師大教學大樓登場，關心民眾和學子踴躍前往聆聽。（吳敏菁攝）

友善列印
中時

台灣位處東南亞重要樞紐，美國川普提出「印太戰略」戰略概念，外交部認為可以和新南向政策進一步連結，14日彰化師範大學公共事務與公民教育系舉辦「印太戰略與新南向政策」座談會，邀請學者專家，針對印太戰略與亞洲區域合作、兩岸關係等進行深度探討。

外交部研究設計會主任古瑞昇大使致詞表示，在印太戰略的架構下，我國應該和東南亞國家進行更深度的交流，台灣和東南亞貿易額每年1000多億美金，其實是很高，新南向有其道理，美國印太戰略適時提出，讓新南向政策更有底氣，值得在這基礎上思考更好的戰略和發展，舉辦座談會深入相關議題，能作為政策施行的建議，也有大學教育的功能。

印太戰略主要是美國總統川普在2017年11月APEC峰會提出，並隨後公布在「國家安全策略」中，正式將「印太戰略」搬上檯面，具體體現川普的國安與外交思惟。

美國國防部亞太助理部長薛瑞福在2018年7月重申台灣是印太戰略中重要一環，是重要夥伴，能為區域做出寶貴貢獻，外交部長吳釗燮指出政府新南向政策與美國印太戰略相輔相成。

在此基礎上，積極思考台灣應如何擴大台灣與區域夥伴聯繫，不僅對台灣具有實質的意義，台灣加強與亞太區域夥伴在經濟、文化、教育與安全多層面上的合作，推動新南向政策，也符合印太戰略的目標。

座談會邀請東海大學政治系教授王啟明、淡江公共行政系教授戴政龍、中研院人文社會中心博士後研究倪世傑、中興大學國政所教授蔡東杰、靜宜大學大傳系教授蔡政修、南華大學國大系教授孫國祥、佛光大學公事系教授陳尚懋、暨南大學東南亞系教授王文岳、清華大學通識中心教授方天賜、東海大學政治系教授宋興洲、國防安全研究戰略所長陳亮智、彰師範大學公育系教授劉兆隆等，針對印太戰略與台美關係、區域合作、新南向政策之連結與兩岸關係進行深度探討。

(中時 )

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