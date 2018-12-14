王義川登記立委補選邀「智慧阿姨」辯論開戰 沈：別消費她拚知名度

2018年12月14日 13:25 中時 陳淑芬

民進黨籍、前台中市交通局長王義川（右1）由台中市長林佳龍（右2）等人陪同登記參選。。（陳淑芬攝）

民進黨籍、前台中市交通局長王義川（前排右1）由台中市長林佳龍（前排左2）等人陪同登記參選。。（陳淑芬攝）

台中市第5選區的立委補選點燃戰火，民進黨籍、前台中市交通局長王義川14日由台中市長林佳龍等人陪同登記參選。王義川說，他競選主訴求是「守護台中捷運、打破家族政治」，新當選首長上任前提出可能樣暫緩山手線，他很擔心台中軌道建設基礎又回到原點。他稱對手國民黨沈智慧為「智慧阿姨」，向她下政策辯論戰帖。沈智慧反擊，別靠消費她拚知名度，辯論只是逞口舌之快。

王義川上午騎著iBike抵達台中市選委會登記參選，他說，他在交通局長任內廣設iBike站點，所以，特別騎iBike來登記，終於換6年級上場，由新生代接下這個任務，他有信心一定會贏。

王義川說，他競選的主訴求是「守護台中捷運、打破家族政治」，台中市府團隊推動台中山手線及捷運藍線，都獲得行政院核定 ，明後年都要進一步發展相關設計及施工，但是新當選首長上任前提出山手線可能樣暫緩，他很擔心台中軌道建設的基礎又回到原點。

王義川指出，他將勤跑基層，到民眾經常出現的地點，諸如步道、市場等地，讓民眾認識他，並透過媒體闡述理念，以年輕人的打法打選戰，與傳統選舉的固樁打樁不同，將在短短一周內，讓「王義川」在台中被討論，與「智慧阿姨」做比較。

61年次的王義川稱呼對手國民黨提名的61歲沈智慧為「智慧阿姨」，他說，「智慧阿姨」是他尊敬的長輩、她在當立委時，他還在念高中，尊稱阿姨比較親切。他並下戰帖喊話，要求「智慧阿姨」就山手線、捷運藍線及捷運綠線延伸到大坑、肉品市場遷建等政策表態，最好能公開辯論。

至於這次台中市長選舉，民進黨在立委第5選區的得票狀況並不理想，王義川說，選舉一定要忘記過去，如果繼續想，韓國瑜這次也不會當選，這次立委補選就是兩個候選人的比較，而不是藍綠的政黨比較。

林佳龍大力向選民推薦王義川，他說，王以捍衛台中的交通建設出來參選，雖然這次選舉不好打，但是他士氣旺、有衝勁，他是台中市捷運的推手，要捍衛台中交通建設，就要靠王義川。

沈智慧稍後以「別靠消費她拚知名度」反擊表示，台中市交通有多糟，不用辯論就知道，王在4年做滿的任內交通都搞不定，辯論只是逞口舌之快。她強調，年紀並不是重點，她跟侯友宜、韓國瑜都同年次，這次補選重點是剩1年任期，要強調經驗、魄力及是否能馬上上手，還要花納稅人的錢來讓實習生練習，並不太妥當。她也幽默回應，王看起來也蠻像阿伯的，讓民眾好好的去選擇自己心中期待的人選。

盧秀燕發言人吳皇昇也表示，每一項市政建設都很重要，兼顧財政、專業和民意，無論是台中建設與台中財政的狀況，以及中央和地方經費負擔配比有不太合理的地方，王應該都很瞭解，建議他不清楚的話，可以先跟新市府團隊好好了解後再評論，這會比較公允客觀，以免突顯其過度的選舉操作。

(中時 )