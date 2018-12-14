流感疫苗52萬劑缺口確定補不足 50歲以上成人恐打不到

2018年12月14日 13:41 中時 魏怡嘉

今年發生流感疫苗變色、異物漂浮等異常事件，同批號疫苗因而全數封存或退運，由於疫苗供貨市吃緊，先前傳出衛福部考慮同批號問題疫苗經再檢驗，確定沒有問題的部分疫苗可解封使用，食藥署官員表示，經專家會議後，食藥署決撤銷問題疫的封緘檢驗證明，也就沒有解封再使用的問題；疾管署官員則表示，目前疫苗缺口尚有52萬劑，已去函希望國光生技能協助，不過，國光生技回應指出，今年的疫苗均已出貨完畢，愛莫能助，今年流感疫苗缺口幾可確定補不足了。

疾管署副署長莊人祥表示，若52萬劑補不足，的確有符合公費流感疫苗的民眾會打不到，學生部分由於學校都會配額施打，大多沒有問題，幼兒劑型疫苗目前充足，主要為年齡大於50歲的成人、有糖尿病等高危險群及身體質量指數BMI大於30的肥胖民眾，最後有可能打不到，也無法像往年，疫苗打到後來有餘裕，還可開放50歲以下的成人施打，現在成人流感疫苗尚有25萬劑，兒童劑型則有8萬劑，民眾要多加把握趕快接種。

根據疾管署統計，目前公費流感疫苗已施打486萬劑，保護率達21％，莊人祥指出，為了降低流感疫苗數量不足的影響，疾管署自本月起，擴大公費流感抗病毒藥物給予對象，只要有發燒、家人也有人感染流感，不須快篩，就可以給予公費抗病毒藥物，加上年今流行的流感病毒株與疫苗株吻合， 預期疫苗短少對今年國內流感疫情的衝擊有限。

食藥署官員指出，先前塞諾菲變色同批疫苗已退運，現在尚有塞諾菲的43萬多劑及國光生技的5萬多劑還在封存中，對於這兩批封存的疫苗後續要如何處理，食藥署近日召開專家會議，由於專家委員對於藥廠所提報告認為尚無法解除疑慮，決定撤銷其封緘檢驗證明，這兩批問題疫苗不會解封使用，也就不會流入市面施打。

疾管署副署長莊人祥表示，近日塞諾菲已再進24.3萬劑，目前國內流感疫苗缺口尚缺52萬劑，疾管署已去函國光生技希望能協助疏解疫苗缺額問題。不過，國光生技發言人潘飛說，國光生技今年流感疫苗的製造及供貨已經結束，先前僅餘的5000劑也都供給了疾管署，手上沒有餘裕，無法再供給流感疫苗。由於塞諾菲亦表示，近日供給的24.3萬劑已經是最後一批了，今年流感疫苗52萬劑缺口，幾可確定補不足了，疾管署強調，會再努力調貨

(中時 )