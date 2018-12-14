金正恩也愛用？南韓「核面膜」惹爭議

南韓「核面膜」大膽地使用一張金正恩蓋著面膜的文宣照，雖創下熱銷，但因爭議目前已有許多商家下架。圖為北韓領導人金正恩。（資料照片／美聯社）

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中時電子報

金正恩也是面膜愛用者？南韓日前掀起了一股「核面膜」搶購熱潮，化妝廠商大膽地使用一張金正恩臉上蓋著面膜的文宣照，引起大批民眾好奇搶購，但這熱門商品也引發爭議，目前已有多數商家下架。

根據福斯新聞（Fox news）報導，南韓時尚化妝公司「5149」表示自6月推出「統一保濕核面膜」後，已創下近25000的銷售量。該面膜宣稱使用了北韓長白山的礦水，具有滋潤、美白等效果，讓使用者肌膚有如「核彈」般爆發；搶眼的是，在產品封面上有著金正恩蓋著面膜的照片，並寫著「我們可否有著析白的臉，再次攜手跨越邊界一次？」。

根據紐約時報（The New York Times）12日報導，該公司執行長郭玹珠（Kwak Hyeon-ju）表示，她希望這面膜能象徵一生中難得一次的兩韓領導人高峰會。她說，當看到金正恩與南韓總統文在寅攜手齊跨兩韓邊界那時，「我並不清楚金正恩在北韓的意義如何，或是在政治上代表的象徵，但南韓整個國家都很開心」，「我希望未來能拍拍金正恩的肩膀，歡迎他的來訪」。

南韓「核面膜」大膽地使用一張金正恩蓋著面膜的文宣照，雖創下熱銷，但因爭議目前已有許多商家下架。

雖然產品引發熱潮，但該產品也因替獨裁者金正恩描繪成平易近人的形象而引發爭議；且讚美北韓的行為在南韓實際是違法等原因下，目前已包括如有「韓版激安殿堂」的Pierrot Shopping等商家，都已將該產品下架。

紐時報導指出，釜山東亞大學研究北韓文化與政治的教授姜東浣表示，「事實上，踐踏北韓人權、全世界最惡劣的獨裁者，竟然被描繪成可塑造世界和平，顯示南韓社會已失去過濾和控制局勢的能力。」

南韓政府尚未對該產品發表聲明。

(中時電子報)

文章來源：Kim Jong Un ‘unification moisture nuclear masks’ taken off shelves after outcry, but demand is still high

文章來源：Kim Jong-un Beauty Masks Are Pulled Off Shelves in South Korea

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