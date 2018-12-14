狄鶯救子展堅強一面 陳美鳳大誇：她很棒！

2018年12月14日 13:00 中時 蕭雅玲

陳美鳳今受邀擔任民視「2019 台灣的聲音」新年音樂會主持人，她表示，前兩天與演藝圈好友一行35人到越南幫小禎慶生，被問到小禎緋聞男友丁春霆也同行，自嘲自己是「後知後覺」的人，沒有特別注意到，也不太清楚他們互動狀況，在越南期間大部分時間都跟藍心湄、寶媽一起吃吃喝喝，坦言在越南期間每個人都有相處到，但因為自認自己是「長輩」，所以不會特別去找丁春霆聊天，若小禎真的有新戀情，她也會「祝福」。

她表示，這趟越南行因為工作關係，所以比大家提前一天返台，但在越南期間，看到她與胡瓜（瓜哥）父女間的互動，發現到小禎是個非常懂事的女孩，且瓜哥也是個暖男、好爸爸，「看他看女兒的眼神，就可以知道這個爸爸非常愛女兒。」讓她對瓜哥有進一步認識。

而在越南期間有關注到狄鶯、孫鵬之子孫安佐回台消息，聽聞當下覺得「太好了！終於雨過天晴，回家就好，全家人在一起，還有比什麼更好？」她認為這件事小孩能平安健康，「且狄鶯是『為母則強』，她很棒！」夫妻倆共同為這件事情，到努力到最後都要保護小孩，她覺得沒有什麼不對！

對於外界認為狄鶯、孫鵬把小孩生來寵，她也說：「教育方法因人而異，每個人個性都不一樣，不需要太去指責她的方式對不對，沒有一個標準，但基本上大家都是愛小孩，每個父母都是愛小孩，讓小孩飛出去學東西也沒有惡意，遇到這樣的事情誰願意？」看到他們夫妻倆為了小孩把事情處理好，她覺得最難能可貴，也希望大家多給他們一點空間。

外傳狄鶯因打官司燒了很多錢，所以接下醫美代言，她也說狄鶯本來就保養很好，「藝人有人找代言工作，是很好的事，與為救子燒掉很多錢是兩回事，觀眾支持是最重要，不要聯想到其他地方。」她透露，事情告一段落時也有傳訊息關心狄鶯，至於細節「一切盡在不言中」，並大誇狄鶯「她很棒、很堅強，回來台灣就更放心了！」

(中時 )