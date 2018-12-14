微風南山明年1／10開幕 微風atré獨家店搶先曝光

微風南山明年1月10日開幕，約 200 店舗、總面積1萬6200 坪，鄰近台北101。（微風提供）

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atré進駐微風南山2F至4F，約 3773 坪、51間複合品牌時尚店。（微風提供）

微風南山開幕日期終於確定，微風今（14日）稍早發布會於明年1月10日開幕，約200 店舗、總面積1萬6200 坪，以「Creative・TAIWAN～世界從這裡開始變得有趣」為概念，結合建築外觀形體設計，是信義計畫區新地標，將再點燃信義區百貨戰火。

目前樓層規畫為地下2F至地上7F，結合精品、流行服飾、雜貨、異國美饌佳餚，46F、47F、48F為高樓層天際餐廳與酒吧，美食和餐飲約占40％。首創與日本鐵道購物商場合作，由微風與atré、日本三井物產三方聯盟，首次將atré引進台灣。

atré進駐2F至4F，約3773 坪、51間複合品牌時尚店，16間是日本或其他國家首次進軍台灣；6間是台灣具有高質感的街邊店首次進駐。全區域約有1/2跟餐飲相關，等於把日常雜貨、流行時尚、美妝店融入購物空間中，突顯「atré style」也就是一種日本Lifestyle風格，也希望營造有如赤峰街、永康街等日常生活及文青時尚氛圍。

在眾多猜測名單中，atré全台首發的16店已確認的是全台首家「Blue Bottle Coffee禮品店」，新公布的還有「la vie bonbon」甜點店、「Dandelion Chocolate」巧克力專賣店、法國「le Boulanger de Monge」麵包店、日本生鮮蔬果專賣店「9 Palette Parlor」、神戶老字號蔬果店發展為甜點店的「Kobe sweets café」、JR東日本繼新加坡後的亞洲第2間店「JAPAN RAIL CAFE」、美國南部經典Cajun料理為基礎的「DANCING CRAB」。

此外，還有「UNITED ARROWS BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS」首間台灣旗艦店，結合台灣第1間UNITED ARROWS女館，販售UNITED ARROWS女裝，也整合BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS、ROKU、STEVEN ALAN的女裝。4月則會再引進高雄人氣餐廳「MLD 台鋁」，融合港式、西餐、生活雜貨等。

(中時 )

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