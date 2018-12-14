波頓公布新非洲戰略 批陸侵略非洲威脅美國

2018年12月14日 13:28 中時 林勁傑

美國國家安全顧問波頓周四公布美國的新非洲戰略，直指大陸及俄羅斯是美國在非洲大陸的對手。北京在非洲利用賄賂、不透明協議、及債務戰略來「挾持非洲國家」；包括「一帶一路」倡議等掠奪性行為，最終目標都是要促成大陸稱霸全球。美國應該覺醒。

美國之音報導，波頓說：「在過去幾年，中國在該地區投入了巨額的，由國家計劃、國家提供的財務支援。中國利用了賄賂、不透明的協議，以及債務戰略，來挾持非洲國家，使其受制於北京的意願以及要求」。中共的投資混雜著腐敗，並且沒有達到與美國發展計劃相同的環境或道德標準。此類掠奪行為是包括一代一路等中共戰略倡議中的組成部分，發展一系列往來大陸貿易途徑的計畫，其最終目標是促成大陸稱霸全球。

波頓點出，大陸在非洲有深思熟慮與非常全面的佈局。非洲的礦產資源對大陸很重要。美國需要覺醒。他指出，光是2016年到 17年大陸對非洲投資就達64億美元，而現在已經看到負面效果，包括贊比亞現在已欠大陸60億到100億美元。

此外，中共2017年在吉布提建立的軍事基地，將讓大陸在「非洲之角」這個介於歐洲、中東及南亞的重要據點，傾向北京。今年五月，大陸十次利用軍事等級的雷射激光針對美國飛機駕駛員，兩名駕駛員因此眼睛受傷。

波頓批評大陸與俄羅斯在非洲具有侵略性的經濟手段，威脅了非洲國家的財務獨立性，阻礙了美國投資的機會，干預了美國的軍事行動，並且對美國國家安全利益產生顯著威脅。

(中時 )