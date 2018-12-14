綠中生代推卓榮泰選黨主席全面接班　林為洲坦言：感覺壓力

2018年12月14日 13:31 中時 楊佳穎

總統蔡英文為九合一選舉敗選辭去民進黨主席，黨內跨派系中生代昨發出聲明，共推總統府秘書長卓榮泰參選黨主席。對此，國民黨立委林為洲今接受廣播專訪坦言，昨天一看到這個新聞，「我感覺壓力」，馬上把訊息傳給國民黨中生代群組；他認為，看起來民進黨全面中生代接班的態勢出來了，將來還可能中生代接任閣揆、總統府秘書長等。

林為洲也說，接下來還會繼續跟國民黨中生代討論，他們恐怕要更勇於承擔、更勇敢一點。另外，談起將來白綠合作，林為洲直言「合作的可能很低」，從這次立委補選可看出端倪；若這次補選無法合作，未來合作的機會就會更低，「我想已經確定不會合作了」。

對於這次呼籲黨內以全民調產生總統候選人，是否為排除黨主席吳敦義？林為洲說，這要澄清一下，是談制度不是談人選，且「全民調吳敦義也不一定會輸，只要他改變作法，就像韓國瑜這樣」；韓過去跟現在的思維、作風差滿多的，「所以每人都有機會，只要願意改變、願意接地氣」。

至於是否有與黨中央私下聯繫？林為洲表示，九合一選舉後沒聯繫，也沒什麼好聯繫，而國民黨原本提名制度從民國83年就有了，就是黨員30%、民調70%，如今是呼籲將這制度改為全民調。

他認為，黨員投票除了在選黨職人員適用外，公職人員初選都不應該適用，其他政黨也沒這樣做，甚至會增加很多麻煩與問題，像是人頭黨員、請客吃飯、栽贓走路工等，不僅增加黨務人員工作，還要花大筆錢，「這些問題讓大家覺得黨員投票對黨不利，也很難影響真正結果」。

主持人追問，黨中央的回應及態度顯然不想改？林為洲則說，國民黨長久以來都是如此，比較保守，碰到改革就像洪水猛獸一樣很怕，但這次韓國瑜現象，真要讓國民黨好好思考。他還提到，組發會主委李哲華反應過度，「我們是在談制度不是人選，其中也沒提及任何人名字，或是指責，支持與不支持」。至於希望初選的時間點，他回「越早越好」。

(中時 )