朱立倫參拜正統土城鹿耳門聖母廟 民眾夾道高呼選總統

2018年12月14日 13:42 中時 程炳璋

新北市長朱立倫向媽祖祈求國泰民安。（程炳璋攝）

正統土城鹿耳門聖母廟主委王明義（右）接待到訪的新北市長朱立倫（中），不少民眾跟隨一旁拍照伺機握手。（程炳璋攝）

新北市長朱立倫日前南下雲林搶救高麗菜價，14日應邀到台南市正統土城鹿耳門聖母廟參加安座大典，向媽祖祈求國泰民安，民眾夾道歡迎，高呼選總統，他回應民眾呼喊，稱「我會繼續加油努力」。

台南市正統鹿耳門聖母廟與全台82座大廟成立金蘭會已有30年，廟方過去常到新北市廟宇進行「交陪境」，朱立倫皆有參與，當時新北副市長侯友宜更曾扮抬轎角色，彼此良好互動建立友好情誼，廟方14日舉辦37周年安座大典，朱立倫南下參加。

準新北市長侯友宜在台灣9合1選舉前曾到聖母廟參拜許願，一舉當選，廟方表示，這代表媽祖靈驗回應侯友宜的誠心祈求，侯也會擇期回廟還願。

廟方14日正逢建廟完工37周年安座大典，朱立倫率領新北市10多家廟宇到訪回禮，不少南部民眾期待他參選2020總統大位，在他踏入廟埕廣場裡時爭相與他擁抱、握手，大家夾道高呼「選總統」，展現南台灣民眾的熱情。

朱立倫在媽祖前完成參拜儀式，祈求國泰民安、風調雨順，希望媽祖文化在台灣發揚光大。面對民眾的勸進吶喊，他表示，台南是自己的岳家與娘家，他常常回台南，也感受到鄉親的熱情，稱「我會繼續加由努力啊！」。

(中時 )