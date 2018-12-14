貴婦奈奈醫美診所無照執業 監委要查

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媒體報導，以貴婦奈奈為名宣傳的「杏立博全」醫美診所，自2011年成立於台北市，由黃姓醫師執行實際業務；該醫師為受教育部提供公費的陽明大學醫學系公費生，卻遲未依規定履約服務，導致醫生證書遭衛福部扣留，黃姓醫師於未辦理執業登記下，擅自執行醫療業務，且在病患病歷上簽章多年，中央及地方主管機關有無疏於督管查核，衍生損及民眾醫療權益事件，監委張武修申請自動調查。

監委表示，依當時「行政院衛生署公費醫師培育及分發服務實施簡則」第5點規定：醫學系公費學生畢業後之服務年數為六年，簡則第23點也規定：公費畢業生經醫師考試及格領取醫師證書者，於未依本簡則規定完成服務義務前，其醫師證書由本署保管，作為履約之保證。

監委指出，本案黃姓醫師是教育部提供公費的陽明大學醫學系公費生，畢業後未依約履行公費生分發服務，導致醫師執照遭衛福部扣留；日後黃姓醫師自行開立醫美診所，在未辦理執業登記下執行醫療業務，該診所日前因財務問題無預警倒閉，整起事件因此曝光。

監委強調，本案黃姓醫師多年來未依約履行公費生分發服務，教育部與衛福部是否疏於查處？地方衛生主管單位有無及時察覺制止黃姓醫師無照執業行為？有無造成病患權益受損？從公費生培育制度而言，國內醫學系公費生履行分發服務情形及執行成效如何？教育部與衛福部對於國內公費生未履行分發服務年數，卻實際執業情形，有無相關罰則及因應措施？因涉及教育、醫療管理制度有無落實，以及如何保障民眾醫療權益問題，實有調查釐清必要。

(中時 )

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