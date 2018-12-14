盧秀燕14日公布第3波小內閣5位局處首長名單

2018年12月14日 13:53 工商 劉朱松

台中市長當選人盧秀燕，14日公布第3波小內閣5位局處首長名單，分別是新任的台中市經發局長高禩翔、財政局長羅仙法、教育局長楊振昇、法制局長李善植，及秘書處長顏迺倫等5人。盧秀燕強調，上述5人共同特色，他們都是各領域的佼佼者、新人素人從政，及在地台中人。

盧秀燕透露，新市府團隊很快就會有第4波局處首長人事案，對於現任市府的政務局處首長，林佳龍市長卸任後，將會共進退，她不排除留任市府優秀同仁，但因牽涉到當事人的個人意願，及適才適所問題，她目前不方便公布留任名單。

新任台中市經濟發展局長高禩翔，曾是愛爾蘭商速聯（SRAM）公司亞洲區總經理，今年2月退休，高禩翔目前現職財團法人自行車新文化基金會董事及財團法人中華精實管理協會監事。

高禩翔的學歷為東方設計大學化學工程，及東海大學EMBA101班，曾任台灣自行車A Team副會長。

新任財政局長羅仙法，現職逢甲大學財務金融學系教授，目前擔任逢甲大學與京都龍谷大學交換的客座研究教授，目前人在京都龍谷大學任教，所以，羅仙法沒辦法親自出席今日記者會，但會在明年2月1日上任財政局長。

盧秀燕強調，台中市府進入「千億債務俱樂部」的一員，估約有1,200億元的債務，新市府團隊需要財經界高手中的高手，來解決市府債務問題，遏止市府財政及負債繼續惡化。

新任台中市教育局長楊振昇，現職為國立暨南國際大學教育政策與行政學系教授兼國際長，學歷分別為美國北科羅拉多大學教育領導與政策研究所博士、國立台灣師範大學教育研究所碩士，及嘉義師專。

楊振昇任教暨大時，創辦暨南教育領導與政策研究所，也曾任暨南大學教育學院院長，不僅兼具教育行政的實務經驗，又有教育部中等教育司科員、專員的經驗，所以，楊振昇不只學歷好，又有實務經驗。

新任台中市法制局長李善植，今年38歲，目前是善論法律事務所所長，擔任過台中地方檢察署6、7年的檢察官職務、彰化地方法院擔任刑事庭與民事庭法官，去年辭職，轉任律師，且全家都是法律家庭，他的父親李金定，是宜蘭地方檢察署檢察長。

盧秀燕說，李善植在她競選台中市長期間，擔任法律顧問，兩人有共事過，且法界前輩都很肯定，才延攬李善植出任市府法制局長。

盧秀燕指出，她允諾要重用至少3位的40歲以下的年輕人，李善植就是其中一位，法界都說她「挖到寶」，李善植歷任法官、檢察官及擔任律師，且三個面向都能兼具，很不容易，可見非常優秀。

新任秘書處處長顏迺倫，年紀才26歲，台中出生、就學，畢業後，也北漂至台北，擔任盧秀燕立法委員國會辦公室法案助理暨行政秘書。盧秀燕認為，顏迺倫應該是六都或全國有史以來最年輕的一級單位局處首長。

(工商 )