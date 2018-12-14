花蓮》台灣原住民族文化館展演 原住民甜心勇士將魅力登場

花蓮縣原住民甜心勇士們在北濱模擬《誓約》樂舞劇，設法融入情境。（縣府原住民行政處提供）

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花蓮縣原住民甜心綵排樂舞劇時，相當投入。（縣府原住民行政處提供）
花蓮縣原住民勇士舞藝精湛，平常練習相當認真。 （縣府原住民行政處提供）

花蓮縣原住民甜心勇士年度展演活動《誓約》，將於12月22日、23日晚上7時30分在台灣原住民族文化館登場，縣政府原住民行政處長陳建村企盼，透過培訓成果，推廣及延續原住民族樂舞。

樂舞劇《誓約》是由阿美族部落的神話故事「巨人Alikakay」改編而成，陳建村說明，原住民族不是無所畏懼，而是能超越畏懼，勇敢成長、迎接重生。世上最令人畏懼的不是死亡，而是未知的未來。

此次的展演是將Alikakay化為無形，揭開人心最恐懼與相互猜忌一面，族人們必須克服一切艱難，彼此團結，使部落豐裕富饒。全劇除了帶入阿美族部落生活及傳統祭典儀式外，也以音樂喚起情緒，製作芒草結對抗巨人族等的豐富肢體動作，引人入勝。

陳建村指出，台灣原住民族文化館提供原民樂舞專業平台，此次由原民勇士與甜心擔綱演出的《誓約》，希望原住民樂舞魅力能被看見，為了融入與海邊有關的劇情，勇士與甜心們抽空前往北濱海邊情境模擬，認真精神令人感佩。

活動內容除了歌舞展演外，還有熱鬧的大會舞，可讓觀眾們體驗傳統樂舞文化的熱情，也安排了好禮摸彩，陳建村歡迎大家踴躍觀賞。活動憑入場券免費入場，索票地點在縣府原住民行政處、政大書城、聲子藝棧、育樂社、文暉文具行、功學社、縣文化局圖書館及美育音樂教室，即日起歡迎索票觀賞。詳情可洽（03）8227171轉291、292花蓮縣政府原住民行政處。

(中時 )

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