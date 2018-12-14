國民黨新竹市正副議長黨內登記 上午有許修睿、余邦彥登記

2018年12月14日 15:27 中時 陳育賢

現任副議長許修睿今天上午10點前往國民黨市黨部登記競選議長。（陳育賢攝）

新竹市議員余邦彥今天上午至黨部登記參選副議長。（陳育賢攝）

針對下屆新竹市議會正副議長人選，席次過半的國民黨黨內開放登記14日下午截止，上午議長部分有現任副議長許修睿登記，副議長則有余邦彥登記，並將在17日假投票決定人選，市議會則將在25日由議員互選出下屆正副議長，議會龍頭可說是國民黨的囊中之物。

現任副議長許修睿今天上午10點前往國民黨市黨部登記競選議長，尋求更上層樓，隨後余邦彥也到場登記競選副議長，而登記截止時間為今天下午4點。

地方政壇人士分析，目前已有至少20席的國民黨只要不違紀跑票，要取得正副龍頭可說是囊中之物，因此黨內若只有許修睿與余邦彥登記同額參選正副議長，17日假投票後的結果就應該是25日議會正副龍頭選舉的結果，再加上許修睿與余邦彥過去在議會人緣極佳，除了國民黨票源外，也還有可能獲得無黨籍議員的支持，因此票數有可能再增加。

唯一的變數是前議長鄭成光也有意捲土重來，且對於黨內開放登記進行假投票的方式持反對意見，其已表示不參加黨內假投票，只參加由黨團開會決定互推的議長人選，昨天還率支持者至黨部抗議、丟雞蛋；不過，黨部主委呂學樟表示，黨內假投票完全按照黨章規定辦理，一切都符合程序，登記、假投票產生人選的作業不變。

黨部表示，黨提名正副議長人選在13、14日開放領表登記，17日進行黨籍議員假投票，確定人選報請黨中央提名小組審核，再送中常會討論通過後，黨籍議員在正副議長選舉時，必須按提名人選投票，跑票將開除黨籍處分。

(中時 )