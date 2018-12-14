男同志情破碎 PO裸照洩憤

2018年12月14日 14:27 中時 羅浚濱

男同志情誼破碎，PO裸照洩憤！新竹縣邱姓和陳姓男子是同志親密朋友，邱不滿陳和他分手，用手機上傳陳45張裸照的到特定群組供人觀賞及下載，新竹地院認邱犯散布猥褻影像罪，處有期徒刑4月，易科罰金12萬元。

判決書指出，邱與陳兩人分手後，邱因心有不甘，7月間將陳在浴室和床鋪裸露生殖器的裸照45張，用手機LINE通訊軟體，傳送到「白色幽默」群組，讓群組內近5百人觀賞及下載，陳的廖姓友人見到後，轉傳照片給陳報案。

邱在法院審理時，失口否認有散布猥褻影像及加重誹謗犯行，辯稱他的帳號被人盜用，裸照是陳自己拍的，和陳交往期間他沒看過這些照片，他是去開偵查庭時才知有這些照片。

法官查證邱的LINE帳號，在案發當時確為陳使用，陳無法提出具體證據資料，供調查確遭人盜用及如何盜用，所辯為事後卸責之詞。

法官審酌邱因犯業務過失致死罪，判有期徒刑11月，緩刑4年，仍在緩刑保護管束期間，不思理性處理與陳分手後的問題，咨意將陳的裸照傳到「白色幽默」群組，貶損陳的人格尊嚴及人名譽，亦危害社會善良風俗。

同時，邱迄今並未與陳達成和解，亦未獲得陳的原諒，復一再飾詞否認犯行，態度非佳，未見悔意，犯罪動機所生損害等情狀，量處上述之刑。

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(中時 )