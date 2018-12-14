北市立委補選 藍營參選人陳炳甫 效法韓國瑜背水一戰

國民黨議員陳炳甫（右一）14日在妻子陪同下，前往北市選委會登記參選立委補選。（張立勳攝）

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台北市大同、士林區立委補選再度上演白綠藍「三腳督」，國民黨徵召北市議員陳炳甫，外界評估三強鼎立對國民黨有利，他14日下午到市選會登記時表示，白綠分手對他來說不會是優勢，雖然該選區是綠大於藍，但從準高雄市長韓國瑜旋風來看，高雄都可能了，沒有什麼是不可能的。

今天是立委補選登記最後一天，上午民進黨徵召的議員何志偉及北市觀傳局長陳思宇已完成登記。

陳炳甫下午登記前受訪指出，這一場選戰絕對是硬戰，從基本盤或從綠營和市長柯文哲來看，都是抱著十足把握參戰，白綠分手對他來說不會是優勢，像時力議員從0到1萬8000票當選中山、大同區議員，票數絕對只不是從民進黨流出來，議員林亭君也因此造成損失，白綠藍大家都要各自努力，各有各的族群。

不過，陳炳甫也認為，畢竟除了藍綠以外，有不同聲音絕對是好事，只要是為國家、社會好，為人民努力都是好事。

面對外界對立委補選解讀為「3大家族之爭」，陳炳甫說，因為都有家人從政，所以看起來是家族，現在沒有所謂家不家族，各位前輩努力之下，後面才有機會繼續承擔，還是看各自努力，議員陳建銘、陳政忠都是有一定的表現才有辦法連任這麼多屆。

至於陳思宇上午稱政壇很多「連勝文們」，陳炳甫指出，每個人對每件事都有不同角度判斷，他被問到像連勝文是褒還是貶時說，可以像連這樣高壯帥、老婆又那麼漂亮，是很令人羨慕的事。

為了殺出重圍，陳炳甫表示，短短40幾天內，只能苦幹實幹，今天下午開始安排士林區里長、地方人士拜訪。

最後陳炳甫說，議員仍會就職，這是他該承擔的責任，但也擔心選民對他不諒解，目前有一些反對聲音，這場選舉是場硬戰，從泛藍議員與市長候選人丁守中在該選區得票數與歷史選舉來看，基本上是綠大於藍，不是輕鬆的一戰，他要加倍努力，但從韓國瑜旋風來看，高雄都可能了，沒有什麼是不可能的，對於是否找韓國瑜站台？他說，黨內長輩都是請益對象，都會尋求支持。

(中時 )

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