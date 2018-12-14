台灣料理躍上國際舞台 盧森堡世界盃嶄露頭角

2018年12月14日 14:29 工商 曾麗芳

台灣料理在盧森堡世界廚藝大賽嶄露頭角。（圖／曾麗芳）

台灣料理在國際舞台再次發光、發亮！歷經30年的等待、一年多的籌備、10個月的密集訓練，由WACS A級評審張志騰教練所領軍的台灣代表隊，在「2018盧森堡世界盃」國際廚藝競賽「團膳」項目中，奪下「銀牌」殊榮，這不僅是台灣第一次在歐洲世界盃廚藝競賽拿下團體獎項，也讓原汁原味的台灣料理如牛肉麵、米糕、冬筍排骨湯首度躍上國際舞台，讓世界看見真正的台灣味！

台中金典酒店總經理陳月鳳表示，廚藝團隊裡也有金典酒店蘿拉牛排館主廚張國樑，加上台灣料理被看見，因此，金典酒店全力支持國際廚藝大賽，12/15~1/15在台中金典酒店柏麗廳的百匯自助餐檯，也可以吃到世界盃得獎菜色！

與德國奧林匹克廚藝大賽同列世界兩大A級賽事的盧森堡世界盃國際廚藝競賽，也是向來被各國頂尖好手視為最高榮譽的國際廚藝賽事，過去台灣有不少優秀選手參加果雕、拉糖、烘焙等個人競賽項目，但一直未有團體代表隊參與廚藝烹飪比賽。

2016年由張志騰教練所領軍的台灣代表隊在新加坡拿下FHA美食家團體挑戰賽的團體總冠軍，也拿到了盧森堡世界盃的團體參賽資格，今年由張教練率領4位選手、2位助理所組成的團隊首度參與「團膳」競賽，並且大膽以「台灣料理」挑戰以西餐為主流的歐美隊伍，在克服食材取得不易等重重困難下，終於為台灣拿下第一面團體競賽銀牌。

教練張志騰表示，團膳(COMMUNITY CATERING)的困難度在於4位選手必須在5小時內完成可供150人食用的13道菜，這13道菜的食材費用每人不可超過5歐元(約180元台幣)，所有菜色須符合大會規定的熱量及營養分析，而且不可使用加工食品、不可浪費食材、調味料也有所限制，4位參賽選手在5小時內需保持絕佳的默契與穩定度，一人犯錯團隊就被扣分，因此困難度比個人賽還要高，這也是過去10月以來台灣代表隊必須不斷密集訓練、培養默契的原因。

也由於「團膳」競賽的困難度高，這次張志騰教練徵召有豐富國際比賽經驗的主廚擔任選手，包括曾獲得香港國際美食大賽金牌的金典酒店蘿拉牛排館主廚張國樑、曾獲得中餐烹飪世界錦標賽金牌的尚好佳國際餐飲行政主廚黃世煌、曾獲得韓國及馬來西亞烹飪大賽金牌的南開科技大學餐飲管理系副教授許志滄以及曾獲得SIAL上海國際邀請賽冠軍的樂膳餐飲研發主廚張家峰，而張志騰本人也曾獲得杜拜國際美食藝術大賽金牌與最高榮譽獎，因此這次參與盧森堡世界盃的台灣代表隊也可說是一支金牌隊伍。

至於選擇以「台灣味」作為參賽主題，張志騰表示，為的是讓台灣料理躍上國際舞台，讓世界看見台灣，因此選擇了地瓜、烏魚子、小番茄、韭菜、竹筍等在地食材來製作開胃菜、湯品及甜點，再加上台灣米糕、牛肉麵、涼拌黑木耳、芋頭絲餅佐酸辣湯等耳熟能詳的台灣料理，不僅讓融合多元飲食文化的台灣味走向國際競賽舞台，也讓歐洲人品嚐到了道地台灣味，成功地為台灣完成一場美食外交。

為了讓台灣消費者也能品嚐盧森堡世界盃競賽的得獎菜色，台中金典酒店栢麗廳自12/15起~1/15止特別將台灣隊的13道菜色融入百匯菜色中，從深受評審青睬的烤鴨胸蔬菜沙拉、蕃茄桂花葡萄沙拉，代表台灣味的台灣米糕、芋頭絲餅佐酸辣湯、紅燒牛肉麵以及富有創意的地瓜燒佐地瓜球、米麩奶醬，台中消費者皆可以在百匯餐檯上取用，體驗世界盃得獎菜色的獨特美味。

(工商 )