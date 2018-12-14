柯P：民進黨沒來討論 所以才派陳思宇登記選立委

2018年12月14日 14:27 中時 張潼 、 鄭任南

台北市長柯文哲（左）14日出席臺北市107學年第1學期公私立中等學生表揚大會，在北市教育局長曾燦金（右）陪同下入座，瞪大了眼睛觀賞學生的表演。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲（中）14日出席臺北市107學年第1學期公私立中等學生表揚大會，頒獎給得獎的學生，伸手幫助學生拿好手中的獎牌。（鄭任南攝）

台北市府觀傳局長陳思宇（左）14日在市府發言人劉奕霆（前左）和市府幕僚黃瀞瑩（右）陪同下 ，前往市選委會登記參選台北市第二選區立委補選，並一同高呼加油口號。

觀傳局長陳思宇今早確定以柯家軍之姿登記參加立委補選，台北市長柯文哲下午表示，我們早就準備好了，只是在等，「可是等到昨天晚上都還沒人來跟我們討論啊，所以今天就去登記了。」

柯文哲今以「重蹈覆轍」來形容此次立委補選，他表示，他也不曉得民進黨現在到底誰在做決定，我們在等，各種聲音都有（指白綠合不合作），但沒人可以來跟我們商量，沒辦法，所以最後就派陳思宇去登記了。

媒體追問，陳思宇今早以「政壇上有非常多連勝文們」暗酸民進黨對手何志偉，會不會覺得才剛登記參選，就忙著貼對手標籤的舉動不太好，不是改變政治文化的方法？柯文哲僅說，比賽還沒開始，不要緊張；媒體再問，會不會覺得何志偉像連勝文，柯竟說「沒那麼胖！」

至於陳思宇今早也說，「阿北我在中央等你」，是否意指柯文哲有意問鼎總統大位？柯文哲仍避重就輕表示，叫她不要亂講話，認真過每一天、快樂過每一天就好了，不要講這些無聊的。

(中時 )