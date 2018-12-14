看「蔡柯會」 沈富雄：小英首創總統被地方首長羞辱紀錄

2018年12月14日 14:26 中時電子報 邱珮畇

蔡英文總統（左）與台北市長柯文哲（右）13日在北門廣場與台北郵局進行「蔡柯會」，蔡英文眼神也數度投向柯文哲。（陳信翰攝）

蔡英文總統與台北市長柯文哲13日在北門廣場與台北郵局進行「蔡柯會」，會後網友熱議兩人互動冷淡，柯P「眼神死」。前民進黨立委沈富雄也評論「蔡柯會」令人不忍卒睹，小英卑躬屈膝地前往赴會，創下1945年以來，歷任總統遭受地方首長羞辱的記錄，妹有情郎無意的鏡頭令人鼻酸。

蔡英文總統與台北市長柯文哲13日在北門廣場與台北郵局進行「蔡柯會」，會議中，一名工作人員上前遞給蔡英文紙條，蔡英文打開看後，再遞給柯文哲，柯文哲認真看完後，兩人嚴肅的表情緩和了一些，至於紙條到底寫什麼？蔡英文笑說「不要念了。」「紙條說，媒體說他們倆個好像沒什麼互動」。網友事後也熱議，柯P從頭到尾「眼神死」。

民進黨立委沈富雄也評論「蔡柯會」是「大姑娘錯把主要敵人當潛在盟友」。他說，蔡英文總統自詡台灣是民主國家，不會再有宮廷劇，昨天卻自導自演地演出一齣不堪入目的「北門會」，劇情可在三國或紅樓自成一章，但情節之笨拙，令人不忍卒睹。

沈富雄說，當年，蔣幹是懵懵懂懂地自以為成就一番功業，昨天，小英是明知「無毛獅」難以駕馭，卻卑躬屈膝地前往赴會，創下1945年以來，「歷任總統遭受地方首長羞辱的記錄」，一幅幅妹有情郎無意的鏡頭令人鼻酸。

沈富雄說，何以致之？一切都要從2020的大戰略說起，小英由於一己之私和見識之短，把目前的主要敵人當做潛在盟友，結果是自己尊嚴掃地，柯Ｐ暗爽，民進黨一起陪葬。

他試剖析：

(一)2020的戰略目標：

小英想連任成功，衷心希望柯Ｐ不要攪局，其實小英大位必失，最有可能是輸給國民黨，也有可能輸給柯Ｐ，既然如此，以總統大位而論，民進黨已經沒有敵人可言。

2020大選的結果，民進黨也註定成為國會少數黨，因此，正確的戰略目標是防止目前50席區域立委的席次大幅減少，有人預估會只剩20席，那就真的慘不忍睹，與國民黨PK是勢所難免，但柯Ｐ的動作將決定民進黨在綠區或平盤區的選情，因此，以國會席次保衛戰而論，柯Ｐ是主要敵人。

(二)2020的戰略手段：

目標既定，手段就自然浮現，柯P2020年參選的可能性非常大，到時他將帶領宋家軍、民國黨、部分時力及一些散兵游勇到處點火，民進黨的立委候選人面對國民黨已經十分吃力，更經不起柯Ｐ一幫人進一步瓜分選票，以「綠白和」求柯Ｐ手下留情是做白日夢，而且你越搖尾乞憐，他越囂張。

沈富雄說，唯今之計，是利用每一個機會殺殺柯P的氣焰，上策是讓他怯步，不敢參選，下策是讓他助選沒有效果。可惜的是，「養癰遺患，今天巨痔成型」，以今天民進黨的氣勢大概自知無法滅柯，想想當年黨外以一當十的神勇，再看今日落此境地，實在令人氣結，當然，剩下的另一變數就看國民黨了。國民黨振作起來，柯P就不足道了。

(中時電子報)