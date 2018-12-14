影》蝦味先告贏！高市衛生局得吐回720萬元罰金

2018年12月14日 14:33 中時電子報 張達智

老牌零食「蝦味先」爆發使用過期原料。圖為蝦味先位在高雄大寮的工廠。（報系資料照 王錦河攝）

過期原料製成蝦味先 裕榮食品涉詐欺

老字號零食「蝦味先」去年遭檢舉使用逾期原料，柴魚粉甚至過期3年；高雄市衛生局當時先勒令裕榮停工，並裁處新台幣720萬元。不過裕榮不服，認為刑事官司尚未定讞，衛生局不應先開罰，提起行政訴訟；近日高雄高等行政法院判裕榮勝訴，高市衛生局應撤銷原裁罰，並返還720萬元罰金。

生產「蝦味先」等知名零食的裕榮食品公司，去年遭檢舉使用逾期原料，高雄地檢署5月17日會同衛生局等單位搜索製造商裕榮食品公司大寮廠區，發現業者使用過期原料生產「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」及「發芽大豆養生粉（紅麴）」，當場查扣2371公斤產品和原料，負責人洪宗喜獲500萬元交保。高市衛生局勒令裕榮公司暫時停業，並依照違反食品安全衛生管理法，裁處業者新台幣720萬元。

不過裕榮不服，提起行政訴訟。據自由時報報導，高雄高等行政法院認為，同一案件刑事罰優先行政罰，高市衛生局在司法尚未判決定讞前就對裕榮公司開罰，有行政罰法第26條第1項「刑罰優先」原則之違誤，因此判撤銷原裁罰，並應返還已收到的720萬元罰金給裕榮公司。可上訴。

(中時電子報)