五合一選舉感恩茶會 國民黨雲林縣黨部爆棚

國民黨雲林縣黨部14日舉行感恩茶會，大禮堂擠得水洩不通，是四年來罕見的熱鬧場面。（周麗蘭攝）

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首次參選議員的蘇于珊（左）以第一高票當選第一選區縣議員，她特別向韓國瑜的小舅子李明哲（右）致謝，韓國瑜與她的合照給了很大加持。（周麗蘭攝）
張麗善(右六)及多位五合一選舉當選者向黨員支持者鞠躬致謝。（周麗蘭攝）

五合一選舉國民黨在雲林縣贏得縣長、斗六市長選舉，縣議員、鄉鎮市代表、村里長席次也大有斬獲，縣黨部14日舉行勝選感恩茶會，禮堂擠滿得爆棚，這也是四年來罕見的熱鬧場面。

斗六市長當選人林聖爵、斗六市黨部主委表示，市黨部提名8席市代表候選人當選7席，1席以些微差距落敗，選舉結果可看出民眾期待年輕人服務，未來應朝鼓勵熱血年輕人參政的方向前進。

縣議會國民黨團總召李明哲以第四選區第一高票連任，他與所有當選人互勉用謙虛的心接受勝選果實，並清楚知道哪裡還不足，設身處地感受為什麼民眾要把票投給國民黨候選人。

李明哲表示，最近在地方謝票感受到兩種反應，第一民眾很高興，第二是急切想看到改變無法再等一年；若國民黨無法在短期內做出成果，反彈力道恐怕很快就會來。

縣黨部主委許宇甄表示，韓國瑜讓全國民黨士氣大振，15個縣市贏得勝利，

韓國瑜正面臨很艱辛的挑戰，雲林鄉親要做他的後盾，未來的高雄與雲林一定密切合作，把農產品賣出去。

首次參選議員的蘇于珊，以8000多票的第一高票當選第一選區議員，她特別向韓國瑜的小舅子李明哲致謝韓總與她的合照給了她很大加持。

縣長當選人張麗善最後一刻趕抵，她向支持者致謝發揮團隊精神，才能在綠大於藍的艱困環境中贏得選舉。

(中時 )

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