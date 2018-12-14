上班族忽略健康 國健署將科技元素導入職場

2018年12月14日 15:02 中時 林周義

升降辦公桌搭配智能椅墊，每30分鐘提醒上班族起身活動，可站著辦公。（林周義攝）

國健署署長王英偉（中）表示，國健署去年推動「建構智慧健康城市計畫」，並於台北市發展「智慧職場」服務模式。（國健署提供）

上班族是家庭的重要支柱，卻因忙於工作經常忽略健康。國健署調查發現，上班族的4大問題在於久坐不動、運動空間不足、飲水不足及缺乏營養訊息。為改善職場健康，國健署去年規劃「智慧職場4+1方案」，並於今年初在台北、苗栗幾家公司試辦。目前正規劃將具發電能力的腳踏車納入該方案，盼提升上班族的運動量。

根據國健署「106年工作人口健康促進現況電訪調查」，國內職場員工超過8成(83%)每日食用蔬果未達建議量、半數以上(53.4%)員工每週身體活動量過低，另有近4成員工(39.2%)體重超標(24.7%過重、14.5%肥胖)。

為改善職場員工健康狀況，國健署參照世界衛生組織（WHO）的策略，運用ICT及大數據等技術，推動智慧健康城市計畫，並在台北、苗栗先行試辦，於公司建置智慧大廳、運動辦公室、智慧飲水、智慧樓梯間及健康儀表板。

國健署社區健康組組長林莉茹表示，透過智慧大廳的建置，員工可利用零碎時間進行簡單運動、量血壓或體重；運動辦公室備有智能椅墊、升降辦公桌、踏步機等配備，減少久坐機率；智慧飲水方面，利用智能水杯的提醒，培養規律飲水習慣；智慧樓梯間則設有感應器，可計算上下樓梯消耗的卡路里；智慧儀表板則提供飲食熱量計算、職場周邊健康飲食、運動地圖等服務。

參與試辦的中華票卷金融股份有限公司協理余厚生表示，公司的停車場位於地下4樓，辦公室則在3樓。試行該方案後，每天都得爬7層樓梯上班。因能得知消耗的熱量，他與其他員工都很樂意這麼做。

林莉茹表示，「智慧職場4+1方案」的試行成果將在明年出爐，目前已有具發電能力的腳踏車，仍在進行規劃，未來可將其納入該方案，盼各家企業積極響應。

(中時 )