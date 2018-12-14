316≠醫療鋼不銹鋼編號大解密

2018年12月14日 14:45 中時電子報 綜合報導

買鍋前停看聽

不銹鋼鍋具，安全耐用，適用煎、煮、炸、滷等各種烹調方式，已成為家家戶戶必備且使用度最高的鍋具之一！但很多人卻不知道，不銹鋼有200、300和400系列之分，在選購鍋具時，該怎麼挑選恰當的級別呢？不同編號的又有什麼差別？不要再被廣告術語牽著走，透過專家及實證告訴你如何聰明選鍋、用鍋，照顧家人健康！

316比較好？別被廣告術語牽著走

316不銹鋼近幾年來突然崛起，甚至有了「316＝醫療鋼」的傳聞，讓消費者趨之若鶩，也讓商品價格跟著水漲船高！小心這一切只是廣告噱頭，鍋具品質安全和健康息息相關，劣質不銹鋼鍋，很有可能使用沒多久就銹跡斑斑、變形，甚至炒出來的菜還帶有怪味，千萬別拿食品安全開玩笑，對於不銹鋼你必須要有更深層認識。

不銹鋼是由多種金屬元素組成的合金，其中最重要的成分「鉻」，它會於表面形成一層氧化鉻保護膜，達到防銹效果，市面上最常見的不銹鋼編號304和316，兩者鉻含量皆高達18%，堅固耐用，且鎳成份較高，抗腐蝕性好，是品質及穩定性較好的材質，最適合用來烹煮；而4開頭系列抗腐蝕相對較差，不建議拿來放上火爐烹煮；202、205不銹鋼則因為含錳量高，常被用來做為工業用途。那304和316之間又有哪些差別呢？差別在於316比304不銹鋼多含有微量的鉬元素，316的鉻含量比304少一點，鎳含量比304多一些(圖一)，但這些編號些微的差距，對烹調來說不具任何意義；再者，目前用於醫療用的手術刀多採420，因其不含鎳可以避免肌膚過敏，加上硬度較高，才算得上是真的「醫療級不銹鋼」。某些廠商將316與醫療鋼畫上等號，無非是誇大不實的宣傳噱頭罷了！

資料來源：https://goo.gl/Kse1Qf

真心不騙 從實驗中看清真相

許多廠家標榜316不銹鋼比較好，為了證實這項傳聞是迷失，特別走訪台灣有60年不銹鋼製鍋經驗的業者，請他們藉由實驗中見證傳聞的真實性！針對消費者使用鋼鍋最在意的問題進行實證：316不銹鋼傳熱均勻不黑鍋且更好清洗？我們透過簡單的油煎測試，即可快速明瞭的看清真相。

實驗1：不銹鋼鍋是否焦黑，跟編號有關？

測試方式：316材質不銹鋼鍋及304的不銹鋼鍋，同時以中小火直接進行無油煎鷄腿的測試；兩面煎熟鷄腿後，觀察鍋身鍋外變色狀況。

測試結果：經由測試結果顯示，316鋼鍋焦黑程度更快更可怕！因此建議消費者要挑選一口好鍋，不應該以不銹鋼編號來選擇，而是依鍋具厚度、專業製造以及完善的售後服務來考量，真正合用才是最好的選擇。

國人喜歡大火煎燒，鍋具選擇太薄的不要選。(圖/業者提供)

實驗2：316不銹鋼=好清洗？

測試方式：先使316及304的不銹鋼鍋有沾黏的狀況，再分別於熱鍋及冷鍋時做清洗動作(菜瓜布+鍋淨+寶麗磁)。

測試結果：經由測試結果得知，即使是316不銹鋼，若表面拋光粗糙，焦黑後就會更難清洗，不銹鋼鍋趁熱洗才是最好的方式。因此，不銹鋼鍋是否好清洗，無關不銹鋼編號，而在於正確的清洗方式。

不銹鋼表面粗糙，抛光不優、紋路太深不要買。(圖/業者提供)

選鋼鍋不用選編號 教你挑選鍋具不踩雷

從簡單的實驗可以明白到不銹鋼編號跟烹調效果、品質優劣是沒有關係，現在進一步教導大家而如何挑選一只好鍋！專家建議，除了要挑有信譽的商家外，還可以從標示、SGS檢驗證明去作判斷，使用上相對有保障；此外，還可遵循「4不原則」，這些原則適用於全球任何一個不銹鋼品牌，多一個動作把關，就能減少一份食安危害，保障自己的「飲食」健康。

1. 太輕太薄不要買：國人喜歡大火煎燒，太薄的鍋具耐不住火，容易起油煙及焦黑，一開火就黑鍋了。

2.表面太粗糙的不要買：表面粗糙、紋路太深容易沾粘及卡垢，焦黑後更難清洗。

3.要養鍋的不要買：廠商為降低成本而縮減工序，反而要消費者養鍋，這是不負責任及不夠專業的作法。

4.鍋耳不牢不要買：鍋耳、鍋把搖晃不牢靠或設計不良不要買，以免烹調時一不小心容易發生燙傷意外。

(中時電子報)