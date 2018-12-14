她躲好市多走道偷櫻桃 被人瞧見才縮手 網友全怒了

2018年12月14日 14:56 中時電子報 戴安瑋

好市多商品多元又便宜，成為民眾最喜歡採買的賣場，但有網友發文表示，他昨在好市多桃園店看到一位年約30幾的女顧客，在購物車上放了至少4盒櫻桃後，停在一個較無人的商品走道尾端，突然打開其中2盒櫻桃，把手伸進去拿櫻桃，他停下來看她，她才縮手闔上蓋子離開。他生氣的po網並說，「這樣是能多A多少，這樣實在是有夠難看」。網友說，「丟臉」、「這是偷竊吧」。

原po在昨天到好市多桃園店時，看到該名女子偷拿櫻桃的行徑。他將過程po到《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，他見識到好市多最美風景了！他看到一位年約30幾的女顧客，她的購物車上，放了至少4盒櫻桃，停在一個較無人的商品走道尾端，突然她就打開其中2盒櫻桃，把手伸進去拿櫻桃。

他說，因為女顧客打開塑膠盒的聲音引起他的注意，他就停了下來看她，她看他一直在看她就縮手了，盒子連闔上都沒有闔上就走了，邊走還邊注意他是否還在看她。原po氣的說，「試問這樣是能多A多少，這樣實在是有夠難看」他已報請好市多員工注意處理了。

可惜原po只有發文，並沒分享女顧客的照片或影片，此文一出，立刻有網友說，「想看30幾歲女顧客長什麼樣子」更多網友氣得說，「丟臉」、「這是偷竊吧」、「三十幾歲還是女的就幹這種事??教育失敗呀」、「太離譜了」。

還有網友說，「我也在中華店看到2小姊拿保養品偷偷放好幾罐在私人包裡，我也告訴員工，後來我就看她在結帳處被留下檢查包，被抓包」另有網友提問，「偷吃完如果再放回架上，那其他消費者拿到重量不足的櫻桃怎麼辦？」。

(中時電子報)