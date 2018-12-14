台積電青年築夢300萬獎金7組學生獲獎

2018年12月14日 15:09 中時 陳育賢

台積電文教基金會為鼓勵國內青年學子勇於築夢所舉辦的台積電青年築夢計畫，經過兩階段審核遴選出11組團隊，14日公布由7個團隊贏得300萬元築夢總獎金，各團隊可獲得25萬至70萬不等之補助，為青年朋友的夢想實踐提供助力。

台積電文教基金會指出，第3屆台積電青年築夢計畫總計有來自桃竹苗13所大學院校、67組學子提案參加，勝出的7組團隊計畫內容橫跨各界關心的產業和社會議題，包括綠色紡織、文化生態旅遊、社區長照、弱勢關懷、社區文創等廣泛領域。

入選的團隊分別是聯合大學曹薾譽的「愛染客」；玄奘大學左孟平等人的「礦坑裡的螢火蟲」；聯合大學林育君等人的「一代宗師」。

中央大學潘丁涵等人的「《除了》雜誌」；清華大學黃湘芸等人的「衤人」廢布價值再創計劃usage 100％機能布料再利用；玄奘大學林詩涵等人的「天使」—捏麵人計畫；玄奘大學林宜慧等人的「85後的我們」—乘著雨中飛翔的鯨魚。

台積電文教基金會董事彭宗平強調，每個人在不同階段都應該追求不同的夢想，也肯定台積電青年築夢計畫就像落在土壤裡的1顆種子一樣，協助青年學子透過計畫主題，關懷社會族群議題發展，進而衍生出創新創業設計內容，提供社會問題的解決方案。

台積電文教基金會董事邢智田則表示，評審以不限徵件內容的公開組，以及希望能從源頭解決資源浪費問題的專題組進行徵選，經過評審們以參賽動機、可執行性與社會號召力等多項指標多方提問後，評選出精彩的創意計畫，各組提案架構比前兩年更為成熟，不論是不限組別的公開組或是解決資源浪費的專題組，都能看出青年人對夢想的熱誠和規畫能力。

2018台積電青年築夢計畫獲獎團隊，將同步公告於「台積電青年築夢計畫」官方網站。

(中時 )