部落聚會所土地變更費納入花東基金 徐榛蔚、鄭天財爭取奏功

2018年12月14日 15:12 中時 范振和

立法委員徐榛蔚、鄭天財於立法院經濟委員會，聯手力爭花東基金納入部落聚會所土地變更費用，終獲國發會同意；徐榛蔚同時就中央訂定2019年地方創生元年的適法性，要求國發會主委陳美伶儘速檢視各部會法規適用問題，2個月內提報行政地方創生會報，提出修法或立法建議。

花蓮縣部落聚會所興建計畫雖然經費到位，但面臨都市計畫內土地變更、或是都市計畫外興辦事業在取得用地時，每筆土地費用動輒上百萬元，地方財源窘困，根本無力負擔，徐榛蔚與鄭天財不斷爭取花東基金以專案經費支應，以利部落聚會所計畫順利推行，終獲國發會應允，將納入花東基金辦理。

徐榛蔚感謝國發會力挺原民文化傳承的重要空間，接著表示目前巷弄長照站與部落文健站，多是利用社區活動中心做為長照空間，但對於一般社區居民在使用社區活動中心上卻造成相對不便。

她希望國發會協調衛生福利部與原民會等相關單位，未來在無論是巷弄長照站、文健站或是關懷據點等長照空間，能給予租金補貼，讓長照政策更加便民、利民、穩定，覆蓋率更加普及。陳美伶答覆，會向主管部會及行政院反映相關建言。

徐榛蔚並以觀光發展現況為例，表示發展觀光條例禁止社區農村部落經營旅遊，造成年輕人想要返鄉，卻囿於法令而卻步，她呼籲國發會應儘速盤點、檢討各部會相關法令，才不會讓即將到來的2019地方創生元年未起步就碰壁，陳美伶回應，將儘速進行作業。

(中時 )