影》黨產會逆轉勝 婦聯會主委雷倩：司法不一定是正義最後一道防線

2018年12月14日 15:03 中時電子報 張達智

20181004中天新聞 385億限20分鐘說明！ 婦聯會聽證場面火爆

婦聯會不服被黨產會認定是國民黨的附隨組織，並凍結名下385億元資產，提出撤銷黨產會處分行政訴訟，並聲請停止執行，上月28日為台北高等行政法院裁定在本件訴訟定讞前，不能凍結後，黨產會提出抗告，最高行政法院昨（13）日自為裁定，改裁駁回婦聯會停止執行，385億元資產被凍結確定。

婦聯會主委雷倩今凌晨在臉書發出聲明表示，婦聯會將提司法救濟，並向黨產會申請慈惠專案動支。雷倩強調，婦聯會「窮司法手段、盡洪荒之力」，目的在捍衛婦聯會的名譽、歷史記錄，更在爭人民受憲法保障的結社自由與財產權。卻也明白「司法，並不一定是正義的最後一道防線，也知道，法界中充滿是非正邪的對抗」。

而網友也回應表示，「就是恐怖份子做的事情」、「不意外，法院果然是民進黨開的。東廠繼續搶奪財富，大概是要趁他們執政的最後一年盡量的搶。唉！我怕釋憲會在很短的時間定案，婦聯會就被奪走了。人民跟官鬥，真無奈。」。

以下為雷倩臉書聲明全文：

12/13 圍城316日 最高行裁定黨產會勝。婦聯會將提司法救濟，並向黨產會申請慈惠專案動支。

最高行政法院昨天（12/12）將黨產會的抗告狀送達婦聯會，今天（12/13）已經火速廢棄台北高等行政法院的停止凍結婦聯會財產的裁定，駁回婦聯會停止黨產會執行的申請確定。部份媒體稱為是黨產會「逆轉勝」。

婦聯會不服內政部處分及黨產會認定為國民黨附隨組織，自年初以來，已提出3件訴願、4件行政訴訟、並請求法院聲請釋憲，可謂窮司法手段、盡洪荒之力，目的在捍衛婦聯會的名譽、歷史記錄，更在爭人民受憲法保障的結社自由與財產權。

但我們始終知道，司法，並不一定是正義的最後一道防線，也知道，法界中充滿是非正邪的對抗。

對最高行的裁定我們雖然感到遺憾，卻不意外。最高行吳姓法官若非心證早已形成，豈會違背憲法正當法律程序，連一天就審期、一個送答辯狀的機會都不給婦聯會就直接裁定呢？

今晚，我們和律師商量後，發出以下新聞稿：

「婦聯會財產解凍案，今（13）遭最高行政法院自為裁定，改裁駁回婦聯會停止執行申請，385億元資產被凍結確定。婦聯會將提司法救濟，並向黨產會申請慈惠專案動支。

婦聯會表示：對最高行的裁定感到非常遺憾，因為本案黨產會以解凍後婦聯會可能「將379億財產提領處分殆盡」等荒謬理由上訴，最高行政法院竟在將黨產會的抗告狀送達予婦聯會的第二天，即已火速廢棄原台北高等行政法院的裁定，並駁回婦聯會停止黨產會處分執行的聲請，完全沒有給予婦聯會就審期間及提出答辯的機會，明顯違反憲法正當法律程序，故將依法提起準再審及向大法官聲請釋憲等司法救濟。

至於在解凍期間，由常委會審核通過之慈恵工作，包含屏東員警死亡慰問，台北市清寒學生助學金，以及服務宜蘭地區老人、全省新住民、各縣市街友之團體所提出的歲末愛心專案等，都將面臨無法執行而停擺的命運。婦聯會將在最短期間向黨產會提出申請動支，希黨產會能發揮人溺己溺人飢己飢的大愛，恵予通過。」

(中時電子報)