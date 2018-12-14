賴揆：2030年為期程 研訂我國永續發展目標

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行政院長賴清德今天主持「行政院國家永續發展委員會第31次委員會議」，賴揆表示，我國參考聯合國於2015年公布的永續發展目標(United Nations Sustainable Development Goals)，並根據國內現況及需要，以2030年為期程，研訂「我國永續發展目標」，各部會應積極依照目標推動，未來將定期檢討我國推動永續發展的進程。

賴揆表示，台灣自然資源有限，能源仰賴進口，加上人口密集，環境負荷沈重，對永續發展的追求，比其他國家更為迫切，永續發展也成為全國民眾關心的議題。政府非常重視推動永續發展。

賴揆指出，蔡總統105年在就職演說中強調要「打造一個以創新、就業、分配為核心價值，追求永續發展的新經濟模式」；去（106）年國慶演說中又指出「我們全力推動聯合國永續發展目標」；今（107）年再度在國慶演說時表示「捍衛中華民國台灣永續發展，是全體台灣人民最大公約數」，追求國家永續發展，絕對是我們共同努力的政策方向。

行政院表示，我國永續發展目標計有18項核心目標，前17項與聯合國永續發展目標相對應，涵蓋弱勢族群照顧、糧食安全、健康生活與福址、公平與高品質教育、性別平等、環境品質保護、能源永續、優質就業機會、運輸系統建構、減少不平等、永續城鄉建構、綠色經濟、氣候變遷因應、海洋生態系保護、陸域生態系保護、和平多元社會與司法平等、多元夥伴關係等。另外依據我國「環境基本法」第23條，以及回應公投結果，依法逐步達成非核家園。

行政院指出，永續發展目標的訂定，貴在全民共同參與。我國永續發展目標草案在去年底已完成初版，但因目標草案攸關國家未來發展，各項指標應與國際接軌，為求周延與凝聚共識，在今年舉辦北、中、南、東共4場次公民論壇，邀請立法委員、行政院永續會相關委員會委員、長期關心永續發展議題人士等出席，同時進行網路直播及開放行政院「公共政策網路參與平台」提出目標修正建議，以廣納各界意見。此外，今年也特別增加「目標總論」，完整論述我國永續發展概貌，並增加以2030年目標為期程，訂定具體目標及其對應指標。

行政院強調，研訂我國永續發展目標，將對我國推動永續發展工作有極大助益，也宣示我國和其他國家共同落實聯合國永續發展目標，致力全人類永續發展的決心。

(中時 )

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