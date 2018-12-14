鄭文燦、陳其邁陪同卓榮泰登記參選民進黨主席 卓：永遠和人民站一起

2018年12月14日 15:13 中時 曾薏蘋

民進黨主席補選，今天最後登記，由民進黨中生代跨派系共推的行政院長卓榮泰前往登記參選民進黨主席；卓榮泰表示，「最近我們都聽到，台灣有個最大黨叫『討厭民進黨』」，未來有機會願意，走訪台灣各階層領域、角落，和討厭民進黨朋友談談民進黨問題，未來民進黨會是一個誠實、踏實的黨，也是服務型的政黨，未來要團結、和諧，同心一意，全力協助執政團隊。

對於卓榮泰人選推舉過程？桃園市長鄭文燦說，原本他昨天約其邁兄喝咖啡，後來說上來台北，幾個年輕一輩見面聊聊，是這樣過程決定共推卓參選黨主席，沒有在總統官邸，也沒有其他因素。

卓榮泰今在桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、前立委陳其邁、新當選的台南市長黃偉哲及新當選的嘉義縣長翁章梁一起陪同下，一起赴黨中央登記參選黨主席。

鄭文燦會後受訪表示，這是民進黨最困難時刻，共同推薦卓參選，也代表這世代要共同承擔責任，讓民進黨重建再造，重新拾起民眾對民進黨信賴，一起陪同卓登記，卓是中生代裡的大師兄，工作的每個職務都是使命必達，謙和個性，始終能調和鼎鼐，找出最大公約數，最困難局面，我們都認為是好的人選，他願意承擔責任，我們不會置身事外，且在不同剛為幫忙他，讓這個黨，能有更大力量。

被問到共推過程？卓榮泰說，聽到跟「你（媒體）一樣訝異」；至於接受的原因？他說，感謝七位（鄭文燦等跨派系）夥伴為黨相挺，謙卑反省共同承擔。

他說，九合一之後全黨上下，執政團隊面臨深刻檢討自我反省，行政院長賴清德在政院檢討報告中列出三項最重要，第一人民期待政府做什麼？就是改善經濟，第二是過去兩年，政府施政符合人民急迫需要，第三接下來政府要做些什麼。

他強調，今天最重要的是，不是民進黨需要什麼黨主席，是台灣需要什麼樣執政黨，民進黨可否拋開執政者心態，緊握建黨理想，及一路走來初衷，永遠和人民站在一起，這才是最重要，「最近我們都聽到，台灣有個最大黨叫『討厭民進黨』」。

他說，這話對所有黨員是最深切警惕，未來有機會願意，走訪台灣各階層領域、角落，和討厭民進黨朋友談談民進黨問題，有信心注意到民進黨的改變，和同意民進黨的改變，未來民進黨會是一個誠實、踏實的黨，也是服務型的政黨，未來要團結、和諧，同心一意，全力協助執政團隊，民進黨欠台灣人民一個承諾，這個承諾就是拿出對的政策讓人民過好的生活。

卓表示，早上晨會有跟院長報告，他確定還可以留在行政院的時間有多長？還要進一步決定；不僅要兼著做，也要專心把事情做好，他會在適當時間，離開行政院，把接下來該做的事，專心一意做好，這是同伴的心願，也是對大家的交代。

為何接下重任？卓榮泰說，第一次黨面臨重要時刻，全黨必須團結一致，最重要是看看他們堅定的表情（看旁邊排同者），是讓人無法拒絕的。

(中時 )