韓國瑜小內閣 教育局長具雙語課程規畫豐富經驗

2018年12月14日 15:28 中時 林宏聰

準高雄市長韓國瑜14日中午錄完網路節目後接受媒體訪問，提及小內閣人事進度時仍強調屆時一口氣對外公布，但透露農業局長、教育局長已談妥，尤其明年高雄將推中英文雙語教育，新任教育局長從事教育工作長達30年，既懂教育行政、更對雙語課程規畫具有豐富經驗，「我們找到的教育局長經驗很棒，到時候大家就可以拭目以待！」

外傳農業局長將由前嘉義縣副縣長吳芳銘擔任，韓國瑜不證實也不否認，只表示農業局長已經談好了，到時候與其他局處長一口氣公布，但他表示，未來高市農業局事實上工作範疇有點像「農業貿易局」，農業很重要、對外銷售也非常重要。

他特別提到教育局長，雖未公布名字，但強調新局長具有強大的中英文雙語課程規畫能力，是非常優秀的人才。

韓國瑜說，與這位教育局長已經交換過意見，高雄2019年就會正式推動雙語教育，傳統教育體制裡面人才當然很多，但要能同時了解教育行政、有教學經驗、又能推動雙語教育的，這位新局長是相當稀少的人才。

至於一度傳出將擔任副市長的前高雄縣長楊秋興，最近低調未露面，韓國瑜表示，自從上次在佛光山之後，與楊有一段時間沒見了，但彼此有傳簡訊，說要找時間碰面「好好談」，似乎暗示楊秋興出任副市長仍有機會。

(中時 )