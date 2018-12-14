影》展現大師級防守 周天成BWF總決賽仍無緣4強

周天成在世界羽聯世界巡迴賽總決賽無緣晉級4強。(資料照/鄭任南攝)

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中時電子報
／綜合報導

面臨必須全力求勝的一場比賽，台灣羽球男單一哥周天成全力出擊、展現精湛球技，可惜和中國大陸好手石宇奇大戰40分鐘後，還是17：21、19：21敗下陣來，在2018世界羽聯世界巡迴賽總決賽分組賽1勝2負、無緣晉級4強，石宇奇則以3連勝之姿強勢問鼎冠軍。

周天成前兩場小組賽分別和印尼金廷、韓國孫完虎打滿三局分出勝負，小天拿下1勝1負，想要從小組賽突圍出現4強，今天必須擊敗石宇奇，加上金廷幫忙取勝孫完虎，小天就能和石宇奇依同晉級。

第1局一開始周天成發生較多失誤而陷入2：7落後，不過仍努力把分數追到14：15僅剩1分落後，接下來這一分小天展現驚人的防守功力，在失去重心的情況下順利救球，並把球回到後場讓石宇奇來不及回擊，漂亮收下分數，BWF官方臉書也放上這一分的精采剪輯，並形容這是「大師級的防守」。

第2局周天成用3：0打出不錯的開始，但無法拉開領先差距，在午場賽事比較容易出現的場地濕滑狀態也影響到小天，有一分小天在邊線旁救球後欲回身防守，可惜腳底打滑來不及回到位子，也掉了這一分，15：16被對手超前比數，儘管後面兩人曾18：18、19：19平手，接下來兩分周天成都回擊掛網，晉級夢碎。

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賽後周天成表示，自己要負起輸球的責任，本戰再關鍵球處理上不如對手，回去繼續加強。

今天落敗之前，周天成對石宇奇是2連勝，目前生涯對戰2勝4敗居下風，周天成今年賽程也全部結束，包括亞運銀牌總共帶走3座冠軍、4座亞軍，世界排名第3。

(中時電子報)

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